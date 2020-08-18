"Он не сидел за рулем": пожилой маг намерен спасти Ефремова от тюрьмы с помощью колдовства

Большинство фактов в деле нерадивого актера указывают на его вину. Кажется, что в его ситуации надеяться можно только на высшие силы. К счастью для артиста, нашелся человек, утверждающий, что способен их привлечь.

Несмотря на содеянное, Михаил Ефремов отнюдь не растерял всех своих поклонников. На его защиту встали некоторые звезды российского шоу-бизнеса и обычные граждане. Многие собрались у здания Пресненского суда, где проходило очередное заседанию по делу о смертельной аварии с участием актера.

В прошлый раз заседание было внезапно перенесено. Ефремов в тяжелом состоянии был госпитализирован в реанимационное отделение Боткинской больницы в Москве. СМИ сообщали, что у него произошел инсульт. Позже его заметили передвигающимся на инвалидной коляске в стенах медучреждения.

Однако на днях Михаил Ефремов был выписан из больницы. Врачи диагностировали у него сужение сосудов головного мозга, но противопоказаний для участия в судебном процессе у артиста нет.

Кажется, будто какая-то неведомая сила пытается укрыть актера от правосудия. И этому, наконец, нашлось объяснение. Среди поклонников Ефремова оказался пожилой блогер Иван Кулебякин, считающий себя колдуном. Вопреки тому, что следствие доказало нахождение артиста за рулем в момент трагедии, Кулебякин твердо уверен, что в ту роковую ночь артист не управлял автомобилем, передает Vse42.ru.



Убежденный в невиновности звезды Иван заявляет, что обладает сверхспособностями, которые позволяют ему, среди прочего, – буквально разгонять тучи на небе. По словам интернет-волшебника, они же помогут ему спасти своего кумира от тюрьмы.