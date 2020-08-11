"Готовьте калькуляторы": Киркоров снова дразнит народ неприлично дорогим шмотьем

В ночь на 12 августа в самом модном клубе Москвы Давид Манукян (DAVA) и Филипп Киркоров представят клип на песню "Ролекс". Это будет праздник роскоши, гламура и больших денег.



На протяжении нескольких дней Филипп Киркоров, как это водится, будоражил народ. Хвастался новыми крутыми кроссовками за миллион рублей, отправлял неприлично дорогой подарок Давиду. И дал тем самым народу возможность ощутить себя героем "12 стульев" Кисой Воробьяниновым.

"Однако, – пробормотал он, – телячьи котлеты два двадцать пять, филе – два двадцать пять, водка – пять рублей. В Ипполите Матвеевиче продолжал бушевать делопроизводитель загса", – писали Ильф и Петров в романе о великом комбинаторе.

"Пока все практикуют математические способности – посчитали стоимость кроссовок, узнали цену моих драгоценных зубов, вычислили прайс подарка для DAVA , – я побеспокоился и оставил вам на десерт свои наряды и аксессуары Louis Vuitton. Готовьте калькуляторы – вам обязательно будет, что обсудить. Уже завтра!" – улыбается Киркоров.

Речь идет о так называемой "небесной коллекции", которая еще даже не поступила в широкую продажу. Говорят, что стоимость футболки в ней будет достигать 250 тысяч рублей. Но для Киркорова это как для многих – 250 рублей.

"Я многие коллекции первых линий знаменитых домов моды покупаю прямо с подиума, – пояснил "Дни.ру" Киркоров. – Артист должен каждый раз появляться в новом костюме. Не в моих традициях приходить на мероприятие в вещи, которую зрители уже видели. Люблю удивлять и, возможно, поэтому столько лет популярен на эстраде: даю людям возможность обсудить меня, мой внешний вид, костюм, песню".



Одной из первых на новость о премьере отреагировала Ольга Бузова, которая, кстати, тоже заявлена на презентации клипа как специальный гость. "Я просто в восторге от всего! Образы, песня, клип у королей – все по-королевски!" – улыбается звезда "Дома-2".

