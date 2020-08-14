Кудрявцеву распекли за роскошный отдых

Звезда выложила в свой инстаграм-аккаунт видео и объяснила преимущества отелей Турции перед гостиницами других стран. По ее словам, в этой стране с детьми отдыхать лучше, чем в Европе. Однако ролик и рассуждения Леры Кудрявцевой вызвали раздражение у ее подписчиков.
Фолловеры поинтересовались у ведущей "Секрета на миллион" на НТВ, сколько же стоит такой роскошный отдых в пятизвездочном отеле. Другие возмутились тем, что она вместе с детьми уехала в период распространения коронавируса, несмотря на риск заразиться.
Истинные же поклонники порадовались за Леру Кудрявцеву. Они поделились и своим опытом отдыха в турецких отелях. Ряд пользователей соцсети согласились с тем, что там много развлечений для малышей.
Напомним, ранее Лера Кудрявцева рассказала о том, что в свое время была на грани развода со спортсменом Игорем Макаровым. Всему виной стали разногласия по поводу ухода за домашним питомцем. Телеведущая хотела, чтобы кот питался правильно и по расписанию, а ее муж часто подкармливал животное.
Как писали "Дни.ру", на днях Лера Кудрявцева отметила день рождения дочурки. Девочке исполнилось два года. Звезда периодически делится с поклонниками фото и видео наследницы. Многие отмечают, что дочь растет похожей на свою звездную маму.
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