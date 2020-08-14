Кудрявцеву распекли за роскошный отдых

Лера Кудрявцева рассказала, что отдыхает в дорогом турецком отеле. Телеведущая показала условия, в которых находится с маленькой дочкой Машей.



Звезда выложила в свой инстаграм-аккаунт видео и объяснила преимущества отелей Турции перед гостиницами других стран. По ее словам, в этой стране с детьми отдыхать лучше, чем в Европе. Однако ролик и рассуждения Леры Кудрявцевой вызвали раздражение у ее подписчиков.

Фолловеры поинтересовались у ведущей "Секрета на миллион" на НТВ, сколько же стоит такой роскошный отдых в пятизвездочном отеле. Другие возмутились тем, что она вместе с детьми уехала в период распространения коронавируса, несмотря на риск заразиться.

Истинные же поклонники порадовались за Леру Кудрявцеву. Они поделились и своим опытом отдыха в турецких отелях. Ряд пользователей соцсети согласились с тем, что там много развлечений для малышей.

Напомним, ранее Лера Кудрявцева рассказала о том, что в свое время была на грани развода со спортсменом Игорем Макаровым. Всему виной стали разногласия по поводу ухода за домашним питомцем. Телеведущая хотела, чтобы кот питался правильно и по расписанию, а ее муж часто подкармливал животное.

Как писали "Дни.ру", на днях Лера Кудрявцева отметила день рождения дочурки. Девочке исполнилось два года. Звезда периодически делится с поклонниками фото и видео наследницы. Многие отмечают, что дочь растет похожей на свою звездную маму.