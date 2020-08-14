Бузова потеряла на ресторанном бизнесе 19 миллионов рублей

Ольга Бузова является телеведущей, актрисой, дизайнером, певицей. Несколько лет назад она решила стать еще и ресторатором. Но бизнес терпел убытки.

В 2018 году Ольга Бузова открыла в Москве и Санкт-Петербурге рестораны BUZfood, в которые вложила порядка десяти миллионов рублей. Ей помогали менеджеры. Но спустя год все поняли, что заведения не окупятся. Очевидно, люди не хотели идти в ресторан, где сплошь портреты ведущей "Дома-2" и играет только ее музыка.

Когда наступила пандемия коронавируса, не было сомнений, что предприятие никогда не сможет выйти в плюс. Весной 2020 года рестораны были закрыты из-за неуплаты налогов. Таким образом, поп-дива потеряла 18,949 миллиона рублей.

Еще до открытия BUZfood сведущие в ресторанном бизнесе люди говорили, что заведения Бузовой долго не просуществуют. Телеведущая была лишь лицом сети ресторанов. А менеджеры, которые контролировали все, в какой-то момент поняли, что им не интересен этот бизнес.

Напомним, что два года назад Ольга Бузова стала основателем криптовалюты Buzcoin, но и этот проект оказался неудачным. Эксперты назвали ошибки, из-за которых экономическая инициатива телеведущей потерпела крах.