Декольте распахнулось: Киркоров обнажил прелести Бузовой на глазах у толпы

Презентация клипа Филиппа Киркорова и рэпера Давы на композицию "Ролекс" закончилась горячей вечеринкой. Вокалистка Ольга Бузова чуть не осталась без платья.

В Сети появились кадры с мероприятия. На них поющая телеведущая удерживает равновесие, пританцовывая на спинке дивана. Не упасть артистке помогает поп-король Филипп Киркоров. Исполнитель держит подругу за талию.

Меняя положение рук, стараясь не уронить вокалистку, Киркоров случайно тянет ткань платья Бузовой вниз и в сторону. Декольте девушки распахивается и почти обнажает грудь.

К счастью, в последний момент Ольга Бузова успела поправить верх наряда и прикрыть оголенные прелести. Надо сказать, что произошедшее немного смутило вокалистку, ведь на нее в тот момент смотрела толпа.

Напомним, что на презентации клипа Филипп Киркоров подарил возлюбленному Ольги Бузовой, рэперу Даве, часы Rolex Pearlmaster 39 с бриллиантами. По слухам, презент обошелся поп-королю в 16 миллионов рублей. Впрочем, в Сети сомневаются в том, что вокалист стал бы тратить такую сумму на избранника теледивы. Интернет-пользователи уверены, что часы знаменитости взяли в аренду и, скорее всего, вернут после презентации.

Добавим, ранее в Сети обсуждалась возможность расставания Ольги Бузовой и Давы. Дескать, год назад звезды заключили контракт, по которому вынуждены изображать влюбленных, и срок договора уже истек. Поговаривали, что у артистов пиар-роман. Спустя время Ольга Бузова опубликовала своеобразное опровержение. В "Инстаграм" артистка поздравила рэпера с годовщиной и призналась ему в любви.