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Декольте распахнулось: Киркоров обнажил прелести Бузовой на глазах у толпы

Декольте распахнулось: Киркоров обнажил прелести Бузовой на глазах у толпы

Филипп Киркоров. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/ www.globallookpress.com.
Презентация клипа Филиппа Киркорова и рэпера Давы на композицию "Ролекс" закончилась горячей вечеринкой. Вокалистка Ольга Бузова чуть не осталась без платья.
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В Сети появились кадры с мероприятия. На них поющая телеведущая удерживает равновесие, пританцовывая на спинке дивана. Не упасть артистке помогает поп-король Филипп Киркоров. Исполнитель держит подругу за талию.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Меняя положение рук, стараясь не уронить вокалистку, Киркоров случайно тянет ткань платья Бузовой вниз и в сторону. Декольте девушки распахивается и почти обнажает грудь.

К счастью, в последний момент Ольга Бузова успела поправить верх наряда и прикрыть оголенные прелести. Надо сказать, что произошедшее немного смутило вокалистку, ведь на нее в тот момент смотрела толпа.

Напомним, что на презентации клипа Филипп Киркоров подарил возлюбленному Ольги Бузовой, рэперу Даве, часы Rolex Pearlmaster 39 с бриллиантами. По слухам, презент обошелся поп-королю в 16 миллионов рублей. Впрочем, в Сети сомневаются в том, что вокалист стал бы тратить такую сумму на избранника теледивы. Интернет-пользователи уверены, что часы знаменитости взяли в аренду и, скорее всего, вернут после презентации.

Добавим, ранее в Сети обсуждалась возможность расставания Ольги Бузовой и Давы. Дескать, год назад звезды заключили контракт, по которому вынуждены изображать влюбленных, и срок договора уже истек. Поговаривали, что у артистов пиар-роман. Спустя время Ольга Бузова опубликовала своеобразное опровержение. В "Инстаграм" артистка поздравила рэпера с годовщиной и призналась ему в любви.

Автор: 14 августа 2020, 02:00
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