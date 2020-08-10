"Не забыть бы трусы скинуть": выскочившая из сочинской бани Бузова рассказала о группе батюшек

Казалось бы, откуда у 34-летней Оленьки такая любовь к православию? Оказывается, ей помогают укрепиться в вере батюшки со всего мира, которых на своей страничке ведущая "Дома-2" активно рекламирует. Делает она это столь эффектно, что даже убежденным атеистам хочется осенить себя крестом, а представителям иных конфессий немедленно принять православие.
Бузова в исподнем ласкает волка и рассказывает, как весь день провела в сочинской бане. Лучшего антуража и повода для рассказа о проекте "Батюшка онлайн" и не найдешь. Смотришь на полуголую Олю, и хочется причащаться, исповедоваться, немедленно бежать на всенощную службу.
Бузова в курсе всех церковных праздников. "Сегодня праздник Святого Пантелеймона, которому молятся о здравии в болезнях, в трудностях. По молитвам к нему случается много чудес и исцелений!" – сообщила она.
Рустам Солнцев тоже оценил богоугодные порывы Ольги Бузовой. "Любимка рекламирует молитвенный сервис "Батюшка онлайн", на этот раз с голой попой. Уверен, попиарила знатно. Сейчас набегут молящиеся. Не забыть бы им трусы скинуть, как на инструкции", – едко заметил шоумен на своей странице.
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