"Не забыть бы трусы скинуть": выскочившая из сочинской бани Бузова рассказала о группе батюшек

Звезда "Дома-2" Ольга Бузова – человек воцерковленный и очень набожный. В Евангелии от Иоанна есть заповедь: "Да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга". На главной телестройке страны участники под руководством Бузовой претворяют ее в жизнь день и ночь.

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