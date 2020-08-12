"Очень печально": Бледанс о судьбе покинувшего ее сына

У 51-летней Эвелины Бледанс, которая была замужем три раза, есть два сына. Старший – 26-летний Николай – с 2012 года живет в Израиле со отцом, бизнесменом Дмитрием. Разлука с ним дается актрисе тяжело.
"Мы не виделись уже год, очень скучаю, – вздохнула Эвелина. – Да и непонятно, когда снова встретимся, границы же пока закрыты. Все это очень печально. Слава богу, сын хотя бы не потерял, как сегодня многие в Израиле, работу. Трудится программистом в большой компании. Нормально живет, хорошо зарабатывает".
Что касается восьмилетнего Семена, то он долгие месяцы самоизоляции провел с мамой на подмосковной даче. "Я занималась садом, огородом, – рассказала артистка. – И это было хорошим подспорьем на время, когда нет работы и свободных денег. Грядки кормили нас! Даже думала начать продавать овощи и фрукты – не самый плохой ведь заработок. Если будет вторая волна коронавируса – так и сделаю".
Напомним, что в сентябре 2017 года Эвелина Бледанс развелась с режиссером и продюсером Александром Семиным. Личную жизнь она пока не устроила. Говорит, что наслаждается свободой выбора и смакует жизнь.
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