"Очень печально": Бледанс о судьбе покинувшего ее сына

Давид Манукян (DAVA) и Филипп Киркоров представили клип на песню "Ролекс". На презентации побывало немало гостей, в том числе актриса и телеведущая Эвелина Бледанс. Там с ней и встретился корреспондент "Дни.ру".



У 51-летней Эвелины Бледанс, которая была замужем три раза, есть два сына. Старший – 26-летний Николай – с 2012 года живет в Израиле со отцом, бизнесменом Дмитрием. Разлука с ним дается актрисе тяжело.

"Мы не виделись уже год, очень скучаю, – вздохнула Эвелина. – Да и непонятно, когда снова встретимся, границы же пока закрыты. Все это очень печально. Слава богу, сын хотя бы не потерял, как сегодня многие в Израиле, работу. Трудится программистом в большой компании. Нормально живет, хорошо зарабатывает".

Что касается восьмилетнего Семена, то он долгие месяцы самоизоляции провел с мамой на подмосковной даче. "Я занималась садом, огородом, – рассказала артистка. – И это было хорошим подспорьем на время, когда нет работы и свободных денег. Грядки кормили нас! Даже думала начать продавать овощи и фрукты – не самый плохой ведь заработок. Если будет вторая волна коронавируса – так и сделаю".

Напомним, что в сентябре 2017 года Эвелина Бледанс развелась с режиссером и продюсером Александром Семиным. Личную жизнь она пока не устроила. Говорит, что наслаждается свободой выбора и смакует жизнь.