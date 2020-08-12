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Шоу-бизнес
Филипп Киркоров сообщил о заболевании коронавирусом

Филипп Киркоров сообщил о заболевании коронавирусом

Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
В ночь на 12 августа в самом модном клубе Москвы Давид Манукян (DAVA) и Филипп Киркоров представили клип на песню "Ролекс". Король российской эстрады удивил дорогими дизайнерскими народами и громким заявлением.
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Филипп Киркоров, в отличие от многих других гостей, был без защитной маски на лице. Как оказалось, опасным коронавирусом он уже переболел и у него теперь есть антитела. Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью "Дни.ру".

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Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

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Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

"Я переболел бессимптомно и когда-нибудь расскажу эту душещипательную историю, как болел, как обнаружили, что было потом и что было во время, – вздыхает Киркоров. – Больше в семье никто не болел, детей обошла напасть, так что я хорошо отделался. Но зато антител теперь у меня очень много, так что я безопасен".

Намекнул он и на то, как и где заболел. "Это случилось в соседней стране, где я был недавно", – признался певец. Вероятно, речь идет про фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске", где артист выступал в середине июля. Там он провел всего несколько часов, но маску носил не везде. А во время открытия своей именной звезды на Аллее лауреатов и вовсе снял ее со словам: "А, ну ее! Пусть маски остаются только у актеров на сцене как смена образов и характеров".

О том, что его не минула вселенская зараза, Филипп говорит теперь без стеснения. "Главное – всегда говорить правду, – поянил он. – Главное здоровье!"

Продюсер Яна Рудковская, которая тоже была на презентации, заметила, что много ее друзей, в том числе и известных всей стране звезд, сегодня сражаются с коронавирусом – болеют очень тяжело.

Автор: 12 августа 2020, 01:38
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