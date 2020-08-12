Муцениеце узнала правду о себе: "бревно" в постели

Пока Агата Муцениеце не найдет замену Павлу Прилучному, ей придется проверять сексуальные навыки с помощью приложения. Например, недавно актриса решила довериться маске из "Инстаграм", которая наугад определяет уровень половой активности.
Сначала приложение показало, что Агата хороша в постели почти на 100%. Актриса гордилась результатом до того момента, пока не решила воспользоваться маской снова. Во второй раз Муцениеце пришлось удивиться, ведь программа назвала экс-супругу Прилучного "бревном" в постели.
Впрочем, актриса не стала относиться к этим показателям серьезно. В конце она лишь посмеялась над результатами приложения.
Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись два месяца назад. Актеры не смогли жить вместе после многочисленных ссор. Многие поклонники не теряют надежды, что пара вновь воссоединится. Экстрасенс Виктория Райдос же уверена – этого не произойдет, но Прилучный все равно будет любит Агату. Разумеется, его чувства уже не такие, как раньше.
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