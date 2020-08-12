Муцениеце узнала правду о себе: "бревно" в постели

Агата Муцениеце воспользовалась мобильным приложением, чтобы узнать, какой у нее опыт в постели. Результат стал неожиданным для актрисы.

Пока Агата Муцениеце не найдет замену Павлу Прилучному, ей придется проверять сексуальные навыки с помощью приложения. Например, недавно актриса решила довериться маске из "Инстаграм", которая наугад определяет уровень половой активности.

Сначала приложение показало, что Агата хороша в постели почти на 100%. Актриса гордилась результатом до того момента, пока не решила воспользоваться маской снова. Во второй раз Муцениеце пришлось удивиться, ведь программа назвала экс-супругу Прилучного "бревном" в постели.

Впрочем, актриса не стала относиться к этим показателям серьезно. В конце она лишь посмеялась над результатами приложения.

Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись два месяца назад. Актеры не смогли жить вместе после многочисленных ссор. Многие поклонники не теряют надежды, что пара вновь воссоединится. Экстрасенс Виктория Райдос же уверена – этого не произойдет, но Прилучный все равно будет любит Агату. Разумеется, его чувства уже не такие, как раньше.