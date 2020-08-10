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Подлая Карпович не смогла одолеть брошенную Муцениеце

Подлая Карпович не смогла одолеть брошенную Муцениеце

Агата Муцениеце. Фото: instagram.com/agataagata
Накануне разразился скандал между Агатой Муцениеце и подругой ее бывшего мужа Мирославой Карпович. Выяснилось, что новая спутница Павла Прилучного отобрала роль у несчастной актрисы.
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Дело в том, что руководство театра, в котором служит Агата Муцениеце не предупредило ее о начале рабочего сезона. Актриса мгновенно лишилась роли в спектакле "Авантюристы поневоле" из-за того, что уже согласилась на участие в других проектах.

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Павел Валерьевич Прилучный актер

Агата предположила, что подобные выходки в театре и замена дат произошли не просто так. Муцениеце посетовала, что ее бывший муж и его новая пассия вполне могли устроить подобный заговор.

Несмотря на то, что актриса потеряла вакантное место, без работы она точно не осталась. Агата открыта для сотрудничества. Сейчас артистка ищет новое поле деятельности и надеется на интересные предложения.

"Дорогие друзья, я рассматриваю несколько предложений по спектаклям. Так что мы с вами точно увидимся", – написала Муцениеце в социальных сетях.

Стоит отметить, что "Театриум на Серпуховке" лишился еще одного важного человека. Режиссер Александр Мохов ушел из спектакля, в котором был обновлен состав труппы.

Многочисленная аудитория Агаты уже не может дождаться, когда актриса огласит название новых проектов и покажет результаты съемок.

Напомним, что Муцениеце все еще вынуждена работать в паре вместе с Павлом Прилучным. Бывшие супруги участвуют в съемочном процессе сериала "В клетке". По словам Павла, эту роль Агата уж точно не потеряет.

Автор: 10 августа 2020, 16:58 Источник: Инстаграм Агаты Муцениеце ✓ Надежный источник
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