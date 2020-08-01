Ларису Удовиченко экстренно доставили в больницу

31 июля в столичную больницу доставили Ларису Удовиченко. 65-летняя актриса мучилась из-за сильной боли.

Медики осмотрели Ларису Удовиченко, которая жаловалась на боли в пояснице. Оказалось, что у актрисы ушиб тазобедренного сустава. Специалисты назначили ей лечение и отпустили домой. Сейчас Ларисе Ивановне необходимо соблюдать покой и придерживаться строгих рекомендаций врачей.

Артистке стоит поберечься, ведь совсем скоро она станет бабушкой. По крайней мере, так говорят многие. Весной появилась информация, что единственная дочь Ларисы Ивановны Мария ждет первенца. Девушка состоит в браке с музыкантом-контрабасистом, итальянцем Франческо Криусколи.

Дочь вместе с супругом, как только приезжают в Россию, навещает маму. Удовиченко охотно откармливает зятя различными вкусностями, которые готовит сама.

Напомним, недавно госпитализировали еще одну знаменитую артистку – 62-летнюю Елену Кондулайнен. Актриса перенесла инсульт. Без последствий не обошлось. Врачи отметили, что Елене Ивановне может помочь только чудо. О состоянии Кондулайнен ранее писали "Дни.ру".