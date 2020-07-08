Цымбалюк-Романовская объяснила отказ Джигарханяна от похорон

В столичном морге №4, что в районе Лефортово, завершилось отпевание художника Сергея Заграевского, которого многие знали как эксперта популярных ток-шоу. Впереди гражданская панихида в Николо-Архангельском крематории.

Журналист Денис Сорокин на прощание с Сергеем Заграевским принципиально не поехал. Говорит, что не хочет видеть в гробу этого жизнерадостного человека – слишком тяжело. С Заграевским он был вместе на десятках эфиров, сидел на одном диване.

Решила не идти на похороны и киевская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская. Заграевский часто критиковал ее, оскорблял, задавал неудобные вопросы, но она великодушно его простила и зла не держит.

"Мой бывший муж Армен Джигарханян отказывался ходить на похороны даже самых близких друзей, – пояснила пианистка. – Он говорил: "Мы покойному уже все равно ничем не поможем". Этого правила придерживаюсь и я. К тому же недавно устроилась на работу, у меня в разгаре трудовой день, поэтому физически невозможно приехать в другой конец города".

Напомним, что тело Сергея Заграевского обнаружила супруга в их доме в ночь на 6 июля. Художник умер от сердечно-сосудистой недостаточности на 56-м году жизни. Его решено кремировать.