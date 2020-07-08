Цымбалюк-Романовская объяснила отказ Джигарханяна от похорон

Журналист Денис Сорокин на прощание с Сергеем Заграевским принципиально не поехал. Говорит, что не хочет видеть в гробу этого жизнерадостного человека – слишком тяжело. С Заграевским он был вместе на десятках эфиров, сидел на одном диване.
Решила не идти на похороны и киевская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская. Заграевский часто критиковал ее, оскорблял, задавал неудобные вопросы, но она великодушно его простила и зла не держит.
"Мой бывший муж Армен Джигарханян отказывался ходить на похороны даже самых близких друзей, – пояснила пианистка. – Он говорил: "Мы покойному уже все равно ничем не поможем". Этого правила придерживаюсь и я. К тому же недавно устроилась на работу, у меня в разгаре трудовой день, поэтому физически невозможно приехать в другой конец города".
Напомним, что тело Сергея Заграевского обнаружила супруга в их доме в ночь на 6 июля. Художник умер от сердечно-сосудистой недостаточности на 56-м году жизни. Его решено кремировать.
Популярные темы форума
Скажите пожалуйста, а Бог есть или нету?
Когда вы перестали кормить грудью?
Как пережить смерть ребенка
Папа не разрешает встречаться с кавказцем
Кого больше на форуме,тупых или умных?
На что бабы тратят свою жизнь?
Гогену Солнцеву делать нечего ?Симпатичный мужчина занимается <цензура>*,
Хочу быть с женатым
меня с детства не замечают
Индийцы