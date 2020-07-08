"Противно и погано": отрицающий вину Ефремов вызвал отвращение

В минувшую пятницу, 3 июля, адвокат Эльман Пашаев сообщил о невиновности Михаила Ефремова. По его словам, артист не совершал страшного преступления. Правозащитник пообещал предоставить все необходимые доказательства суду.
Слова представителя знаменитости возмутили Яну Поплавскую. В своем инстаграм-аккаунте актриса осудила коллегу. Она отметила, что страх тюрьмы и наказания вытеснил раскаяние и стыд.
Поплавская не может поверить, что актер отказался признать свою вину в аварии и гибели мужчины. Она думала, что совесть будет судьей и палачом для Ефремова.
Актриса призналась, что ей "противно и погано" от этой новости. Самое страшное, что человек может совершить, – отказаться от самого себя, добавила Поплавская. Она призвала Ефремова перестать лгать и раскрыть правду.
Напомним, что страшная авария с участием артиста случилась вечером 8 июня. По версии следователей, внедорожник звезды вылетел на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель второй машины погиб.
Как выяснилось, в момент аварии Михаил Ефремов был сильно пьян. Кроме того, в его крови обнаружили следы наркотиков. Артисту предъявили официальное обвинение. Ему может грозить до 12 лет тюрьмы.
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