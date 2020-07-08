Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

"На этом видео не артист Михаил Ефремов": Запашный заподозрил неладное в ситуации с актером
Известный актер бросил жену с особенным ребенком на руках ради любовницы
"Не хочу ложиться с ним в постель": откровенное обращение Виктории Макарской
Множество переломов: Любовь Успенская разбилась в собственном доме
"Дешевка!": Норкина перед смертью сцепилась с Казаченко
Игорь Николаев без длинных волос и усов вызвал шок
партнеры
Среда
8 июля
Лента новостей
12:06
Обрушение стены жилого дома под Москвой попало на видео
11:45
Бушующая пандемия: в России за сутки коронавирус сразил 6 562 человека
11:44
Ленин с ирокезом и шипастыми погонами возмутил народ
11:42
"Миронов тебя никогда не любил!": Егоровой влепили смачную пощечину
11:16
Ирина Пегова высказалась об одиночестве: Я счастлива
11:06
Лишенного наследства сына запретили приглашать на похороны актера Борецкого
11:00
Лера Кудрявцева опубликовала архивное видео с ухажером
10:48
"Противно и погано": отрицающий вину Ефремов вызвал отвращение
10:45
Пострадали люди: в Воронеже столкнулись два катера
10:31
Рогозина могут допросить по делу о разглашении гостайны
10:06
Сын о состоянии отравившегося Алибасова: Он невменяемый на всю жизнь
09:53
Коллега дал прогноз об итогах романа Арзамасовой и Авербуха
09:51
Психолог о детях Прилучного после отдыха с Карпович: Будет травма
09:45
На том свете блистать: в гроб Заграевского положат самую дорогую брошь
09:28
Безработным в России выплатят 13,5 миллиарда рублей
09:15
"Меня трясло": друг Волочковой отказался хоронить Заграевского
09:04
Появилась информация о тайной дочери Нагиева
08:54
Бывший продюсер озвучила заработок Харламова
08:25
Авербух впервые высказался о романе с Арзамасовой из "Папиных дочек"
06:29
Принц Гарри неаккуратно пошутил про возраст Меган Маркл на фоне слухов о беременности
06:00
Коронавирус: последние новости на сегодня, 8 июля 2020 года
04:07
Победитель "Маски" Анатолий Цой 10 лет скрывает жену и детей
02:18
Редкие фото Королевой и Агутина произвели фурор
00:12
Юлия Проскурякова осталась в тени своей красавицы-сестры
22:09
Сын Филиппа Киркорова показал удивительный трюк на лошади (видео)
22:05
Захарова заявила о разрушении понятий свободы слова и СМИ в США
21:56
Скандал с Порошенко: экс-президента обвинили в поздравлении Путина с Днем России
21:54
Журналиста Ивана Сафронова арестовали на два месяца
21:49
Володин о решении ЕСПЧ по обращению коммуниста Рашкина: Он должен извиниться
21:41
В Москве на станции "Тушино" из-за урагана был поврежден навес
21:18
Смертельно опасно: что нельзя делать в жару
21:17
Собчак задержали в центре Москвы во время съемок
20:46
47-летнюю Наташу Королеву без макияжа закидали камнями
20:35
Зараженные коронавирусом политики: кто пострадал от смертельной инфекции
20:31
Порошенко рассказал об оказавшейся на грани катастрофы армии Украины
20:14
В Нижнекамске задержали избивавшего женщин россиянина
19:58
В Костроме мужчина устроил драку с дворником
19:51
Отказ Ефремова признавать вину в ДТП назвали инфантильностью
19:26
Журналисты предсказали итоги президентских выборов в Белоруссии
19:23
В Московской области сильный ветер снес палатку с продавщицей
19:21
В завязке: что происходит после отказа от алкоголя
19:04
"Не мог спать с пьяной": всплыли подробности брака Аллегровой с танцором Капустой
19:02
Малышева сделала обнадеживающее заявление о коронавирусе: в России вспышка закончилась
18:37
В центре Москвы на дороге перевернулся автомобиль
18:28
Два новосибирца утонули при попытке спасти ребенка
18:17
Лукашенко назвал коррупцию унижением человека
18:10
Жительница Подмосковья нашла в шкафу своего дома змею
18:05
Парламенты России и Белоруссии готовы к скорейшему взаимному признанию виз
18:02
"Я не сижу на диетах": солистка Little Big похудела на 15 килограммов
17:59
"Вы и своего оленя взяли?": народ поиздевался над Самойловой и Джиганом
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Политолог: После выборов в Белоруссии будет военный режим
Журналисты предсказали итоги президентских выборов в Белоруссии
Иван Телегин нанес новый удар Пелагее
Ксению Собчак поймали на глупой ошибке
Собчак задержали в центре Москвы во время съемок
Проверить на вменяемость: бывшую жену Ромы Жукова направят на психиатрическую экспертизу
Шоу-бизнес

"Противно и погано": отрицающий вину Ефремов вызвал отвращение

Михаил Ефремов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Яна Поплавская отреагировала на отказ Михаила Ефремова признать себя виновным в гибели водителя. Актриса была возмущена заявлением коллеги.
прочитано 9766 раз

В минувшую пятницу, 3 июля, адвокат Эльман Пашаев сообщил о невиновности Михаила Ефремова. По его словам, артист не совершал страшного преступления. Правозащитник пообещал предоставить все необходимые доказательства суду.

ПО ТЕМЕ

Отказ Ефремова признавать вину в ДТП назвали инфантильностью

Кадр со внучкой Яны Поплавской стал сенсацией

 Ефремов устроил смертельное ДТП

Сюжеты Ефремов устроил смертельное ДТП

Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

Слова представителя знаменитости возмутили Яну Поплавскую. В своем инстаграм-аккаунте актриса осудила коллегу. Она отметила, что страх тюрьмы и наказания вытеснил раскаяние и стыд.

Поплавская не может поверить, что актер отказался признать свою вину в аварии и гибели мужчины. Она думала, что совесть будет судьей и палачом для Ефремова.

Актриса призналась, что ей "противно и погано" от этой новости. Самое страшное, что человек может совершить, – отказаться от самого себя, добавила Поплавская. Она призвала Ефремова перестать лгать и раскрыть правду.

Напомним, что страшная авария с участием артиста случилась вечером 8 июня. По версии следователей, внедорожник звезды вылетел на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель второй машины погиб.

Как выяснилось, в момент аварии Михаил Ефремов был сильно пьян. Кроме того, в его крови обнаружили следы наркотиков. Артисту предъявили официальное обвинение. Ему может грозить до 12 лет тюрьмы.

Автор: 8 июля 2020, 10:48 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Лучшие роли алкоголика Ефремова

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Захарова заявила о разрушении понятий свободы слова и СМИ в США
Скандал с Порошенко: экс-президента обвинили в поздравлении Путина с Днем России
Порошенко рассказал об оказавшейся на грани катастрофы армии Украины
Журналисты предсказали итоги президентских выборов в Белоруссии

Шоу-бизнес

Лишенного наследства сына запретили приглашать на похороны актера Борецкого
Лера Кудрявцева опубликовала архивное видео с ухажером
"Противно и погано": отрицающий вину Ефремов вызвал отвращение
Сын о состоянии отравившегося Алибасова: Он невменяемый на всю жизнь

Проишествия

Вскрылись шокирующие данные отношений Соколова и Ещенко
Сломала шею и впала в кому: известная певица разбилась в страшной аварии
Известный блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области
Родители не приехали проститься с разбившейся на байке 18-летней блогершей

Lifestyle

Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Шоу-бизнес

Коллега дал прогноз об итогах романа Арзамасовой и Авербуха

Девушка выросла в семье со строгими правилами
Шоу-бизнес

"Противно и погано": отрицающий вину Ефремов вызвал отвращение

Яна Поплавская осудила коллегу
Шоу-бизнес

Победитель "Маски" Анатолий Цой 10 лет скрывает жену и детей

Журналисты разоблачили певца
Шоу-бизнес

Принц Гарри неаккуратно пошутил про возраст Меган Маркл на фоне слухов о беременности

Пара приняла участие в видеоконференции

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 8 июля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 7 июля 2020 года
Парад планет и затмения: мир никогда не будет прежним
Гороскоп на выходные 4-5 июля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Как Алина Загитова заработала миллион долларов за год
От Родниной требуют извинений за нелестное высказывание об умершем Нурмагомедове
Татьяна Тарасова обратилась к потерявшему отца Хабибу Нурмагомедову
Вляпавшейся в историю со сбытом наркотиков дочери Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+