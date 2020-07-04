Харламов сильно похудел из-за развода

Несмотря на то, что пара попросила не лезть к ним с вопросами о причинах расставания, поклонники постоянно штурмуют комментарии под фотографиями звезд. Актриса хранит сдержанное молчание, то юморист отрывается по полной.
Гарик Харламов самостоятельно придумывает издевательские и шутливые заголовки, которые могли бы появиться в прессе на тему его развода с женой. Подписчики помогают звезде в этом нелегком деле. В субботу артист опубликовал снимок с дочерью, подписав, что это фото должно обязательно пойти на обложку модного журнала.
Под постом фолловеры тут же придумали варианты заголовков. "Сейчас напишут "дочь харламова и асмус решила жить с отцом...." (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Дочка осталась с папой", "Это для желтой прессы с заголовком у Харламова молодая любовница", – отметили поклонники.
Также многие обратили внимание на то, что Гарик Харламов заметно похудел. "Гарик похудел,стройный стал!", "Гарик худанул", "Развелся = похудел, "Похудел чтоли? 🤔 Тебе идет😉", Гарик ты не в форме, схуднул чтоли, поправляйся", – пишут люди.
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