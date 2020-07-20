Подробности смерти ведущего НТВ Александра Беляева

В последнее время к страшному недугу Александра Беляева присоединилась другая "болячка" – проблемы с уровнем сахара в крови. Еще несколько недель назад у него резко "подскочил" сахар. Тогда родственники вызвали скорую помощь. Телеведущего быстро госпитализировали.
Тогда его удалось спасти. После выписки Александр Беляев восстанавливал силы в загородном доме в деревне Мешково. Телеведущий дышал свежим воздухом и радовался, что ему на время удалось остановить болезнь.
Однако накануне, 19 июля, ему снова стало плохо, опять поднялось содержание сахара в крови. Родные вызвали медиков, и с гипергликемией синоптика увезли в реанимацию. Вот только на сей раз спасти Александра Беляева уже не удалось.
По некоторым данным, с онкологическим заболеванием популярный ведущий прогноза погоды боролся уже девять лет. Это нелегко давалось Александру Беляеву. Но тем не менее, в 2018 году ему поступило предложение вернуться на НТВ и снова начать вести прогноз погоды. Тот с радостью откликнулся.
Напомним, что страшный диагноз ведущий прогноза погоды на "четвертой кнопке" узнал случайно. Ему стало плохо, и его увезли в больницу прямо с работы. Александр Беляев не стал скрывать свою болезнь от общественности. Когда он посетил Онкологический центр Блохина, его там все узнали. "Приходилось общаться и в лифтах, и в коридорах, всем улыбаться. В ответ, кстати, я тоже видел улыбки. Атмосфера там была совсем иной, чем я себе представлял", – отмечал Александр Беляев.
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