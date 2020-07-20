Подробности смерти ведущего НТВ Александра Беляева

Сегодня, 20 июля, стало известно о смерти популярного ведущего Александра Беляева. Последние девять лет он боролся с онкологическим заболеванием. Сейчас появились подробности последних часов жизни синоптика.

В последнее время к страшному недугу Александра Беляева присоединилась другая "болячка" – проблемы с уровнем сахара в крови. Еще несколько недель назад у него резко "подскочил" сахар. Тогда родственники вызвали скорую помощь. Телеведущего быстро госпитализировали.

Тогда его удалось спасти. После выписки Александр Беляев восстанавливал силы в загородном доме в деревне Мешково. Телеведущий дышал свежим воздухом и радовался, что ему на время удалось остановить болезнь.

Однако накануне, 19 июля, ему снова стало плохо, опять поднялось содержание сахара в крови. Родные вызвали медиков, и с гипергликемией синоптика увезли в реанимацию. Вот только на сей раз спасти Александра Беляева уже не удалось.

По некоторым данным, с онкологическим заболеванием популярный ведущий прогноза погоды боролся уже девять лет. Это нелегко давалось Александру Беляеву. Но тем не менее, в 2018 году ему поступило предложение вернуться на НТВ и снова начать вести прогноз погоды. Тот с радостью откликнулся.

Напомним, что страшный диагноз ведущий прогноза погоды на "четвертой кнопке" узнал случайно. Ему стало плохо, и его увезли в больницу прямо с работы. Александр Беляев не стал скрывать свою болезнь от общественности. Когда он посетил Онкологический центр Блохина, его там все узнали. "Приходилось общаться и в лифтах, и в коридорах, всем улыбаться. В ответ, кстати, я тоже видел улыбки. Атмосфера там была совсем иной, чем я себе представлял", – отмечал Александр Беляев.

