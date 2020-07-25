Поднимающему руку на девушек интеллигенту из "Дома-2" разбили лицо

Поклонники реалити помнят Эдуарда Резванова, как бывшего возлюбленного экс-участницы Ольги Сударкиной. Придя на проект, молодой человек охарактеризовал себя настоящим мужчиной и назвался интеллигентом XXI века.
Между тем, позже Эдуард повел себя недостойно. Парень, как оказалось, способен поднять руку на девушку. Во время очередного конфликта Резванов набросился на Сударкину, у которой на тот момент была травмирована нога. Он грубо вытолкнул девушку из комнаты, причинив ей боль.
Интересно, что в схватке с равным Эдуард Резванов проявил себя не так решительно. Экс-участник выступил в поединке, который прошел в рамках первой профессиональный лиги кулачных боев Hardcore Fighting Championship в России.
Соперником звезды шоу "Дом-2" оказался футболист Анатолий Мазылу. Он разбил лицо Резванову. Жюри отдало победу Анатолию. Однако из-за предстоящих сборов молодой спортсмен передал звание победителя Эдуарду.
Теперь Резванову предстоит еще один бой. С очередным соперником бывший житель телестройки встретится в 1/16 финала состязания.
Добавим, что проект Hardcore Fighting Championship запустился в июне этого года. В нем участвуют 32 бойца со всей России. Победитель соревнований получит миллион рублей. Интересно, что организатором шоу является экс-избранник другой звезды телестройки Татьяны Строковой, Анатолий Сульямов. На официальном канале Hardcore Fighting Championship уже доступны два выпуска шоу.
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