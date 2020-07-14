Дочь показала редкое фото Веры Глаголевой

Старшая наследница Веры Глаголевой обнародовала снимок из семейного архива. Анна Нахапетова рассказала о летнем отдыхе своей знаменитой матери.

Дочь актрисы выложила в своем инстаграм-аккаунте кадр, на котором Вера Глаголева на даче празднует с детьми день рождения своей младшей дочери Марии.

Анна поведала, что в те годы они семьей ездили на Икшу. По ее словам, именно там они ощущали "свободу, беззаботность и невыносимую легкость бытия". На фото дети сидят за большим накрытым праздничным столом. Рядом стоит счастливая и молодая Вера Глаголева.

Фолловеров растрогал архивный снимок. Они отметили, что звезда выглядит на нем совсем юной – как сестра своих дочерей. Поклонники поделились своими воспоминаниями о 90-х, предавшись приятной ностальгии по детству.

Напомним, Вера Глаголева скончалась в 2017 году в немецкой больнице. Артистка долго болела и скрывала свое состояние. Ее смерть для многих стала неожиданностью. Ее дочери Анна и Мария родились в браке с режиссером и сценаристом Родионом Нахапетовым. Супруги прожили вместе 14 лет.

Вторым мужем Веры Глаголевой стал бизнесмен Кирилл Шубский. Они поженились в 1991-м году. От него актриса родила дочь Анастасию.