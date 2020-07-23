Калашникова плюнула в устроившую гламурную фотосессию на могиле Началовой подругу

Модель и певица Анна Калашникова тоже частенько навещает Юлию Началову на Троекуровском кладбище, но фотосессий там не проводит и снимками в социальных сетях не делится. Она полагает, что пляски на костях и пиар на могиле – глупость, цинизм и кощунство.
"Я считаю, что это просто отвратительно! – возмутилась Калашникова. – Это или позерство, или пиар, но точно не здоровая тема. Я крайне отрицательно отношусь к подобным вещам, считаю их недопустимыми. Я вообще считаю, что фотографировать на кладбище нельзя, а уж тем более хранить такие снимки в своем телефоне или выкладывать в социальные сети. Я суеверная в этом плане. Конечно, может, эта девушка сделала снимки от души, но вряд ли. Душа – это что-то такое интимное. Лучше помнить подругу, ставить свечки за ее душу в храме, но никак не фотографироваться на могиле".
Калашникова заверила, что была близка с Началовой, знала многие ее секреты и видела любовников. "Никто не мог предположить, что произойдет беда, – сказала Анна. – Хотя, конечно, все догадывались, что со здоровьем у нее есть некоторые проблемы. На ручках Юли были шишки, она их все время скрывала – надевала перчатки. Мы все это замечали, но тактично не спрашивали у нее об этом". Речь идет о подагре, с которой много лет боролась артистка.
Напомним, что Юлии Началовой не стало в марте 2019 года. Певица слишком поздно обратилась за помощью к специалистам и в итоге скончалась от остановки сердца на фоне быстро развивающегося сепсиса. После смерти о ней говорят и пишут больше, чем при жизни...
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