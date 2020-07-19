Панина заподозрили в разрушении брака Харламова и Асмус

Скандальный актер Алексей Панин может оказаться тем самым человеком, из-за которого рухнул брак Кристины Асмус и Гарика Харламова. Он признался, что знал скрытые подробности жизни юмориста и грозился их обнародовать.



С некоторых пор юморист Гарик Харламов на своей страничке в Instagram начал размещать скандальные ролики с Алексеем Паниным. Конечно, он не забывал сдабривать их, свойственными ему, едкими комментариями.

В один прекрасный момент, устав от издевательств со стороны Харламова, Панин попросил прекратить пиариться за его счет и порекомендовал "не будить лихо пока оно тихо".

"Не хотелось реагировать, Но, смотрю, он все никак не унимается. Недавно зашел на его страницу, и хочу сказать: Гарик, ****, дорогой, не буди лихо, пока оно тихо. Я же могу так ****, что мало не покажется. Я очень много знаю информации. Не трогайте меня лучше. Ты бездарный КВНщик, *****. Закрой свой рот и угомонись", – заявил Панин.

Пользователи сети заметили, что практически сразу после того как актер Алексей Панин сделал данное заявление звездная пара объявила о своем расставании.

Сам Панин сказал, что не имеет никакого отношения к проблемам в семье Гарика Харламова. По его словам, он не собирался разрушать чью-то семью, да и вообще личная жизнь юмориста ему абсолютно неинтересна

Напомним, что Кристина Асмус и Гарик Харламов после восьми лет брака объявили о расставании.

