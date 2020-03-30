Божена Рынска показала ребенка от покойного мужа

Божена Рынска стала матерью. У 45-летней журналистки появился ребенок.

Журналистка Божена Рынска и медиаменеджер Игорь Малашенко давно мечтали о ребенке. Причем изначально речь шла о том, что он должен появиться на свет с помощью суррогатной матери, так как у Божены были проблемы со здоровьем. На протяжении нескольких лет оплодотворенные яйцеклетки подсаживали суррогатной матери, но без толку.

Лишь спустя три месяца после того, как Игорь Малашенко умер, эмбрион смог прижиться. И вот 5 марта у Божены Рынской появилась дочь. 45-летняя журналистка обнародовала фото с наследницей. "Здесь Женечка недовольная, разбудили. Но уже сейчас мы научились улыбаться и агукать", – отметила Божена.

Рынска призналась, что очень счастлива. "Я мечтала о маленькой копии Игоря – так и произошло: Игоревна так похожа на него! Такая же аккуратно-носатенькая. И взгляд у нее как у отца", – рассказала журналистка в журнале HELLO! При этом Божена призналась, что ожидала больших трудностей, чем оказалось на самом деле.

В Сети бурно отреагировали на новость. Поклонники рассыпались в комплиментах и поздравлениях, добрых пожеланиях. Не остались в стороне и знаменитости. Так, телеведущая Юлия Бордовских написала: "Божена!!!!!!! Как я рада за тебя!!! Поздравляю!!!😘❤️🙏🌸🌸🌸🌸 Я не знала.... (здксь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", певица Лолита Милявская тоже обратилась к Божене через "Инстаграм": "Дорогая Божена!! Искренне поздравляю🙏❤️❤️❤️ Вот и новый Смысл Жизни Появился!! Будьте с малышкой Здоровы". Максим Галкин ограничился лишь одним словом : "Поздравляю!!!" Оказалась немногословна и бывшая жена Влада Листьева Альбина Назимова: "Это чудо и радость! Поздравляю".

Впрочем, в Сети не все порадовались за Божену. Некоторые пользователи убеждены, что ребенок это главный козырь Рынской в борьбе за наследство мужа. Ведь теперь получается, что девочка по факту рождения вступает в гонку за наследство, претендуя на 1,6 миллиона долларов.

Напомним, что после смерти Игоря Малашенко Божена Рынска узнала, что не вписана в завещание мужа. Состояние в 16 миллионов долларов досталось его бывшей жене Елене и троим взрослым детям. Рынска судится за свою долю, но, с появлением дочери, она удваивает сумму.