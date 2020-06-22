"Хочу объясниться!": забросившую могилу мужа-самоубийцы Рынскую заклеймили позором

После карантина посетители Троекуровского кладбища Москвы обратили внимание на ужасное состояние могилы мужа журналистки Божены Рынской. Сломанная ограда, сгнившие венки, разбитая и выгоревшая фотография – все это выглядит безобразно. Однако вдова Игоря Малашенко нашла оправдание наплевательскому отношению к месту захоронения.

Вопрос, конечно, не в отсутствии или наличии памятника – это личное дело и возможности родных покойного. К тому же умершим ничего, кроме молитвы и памяти, не надо. А память как раз и отражает состояние могилы. Пока кажется, что нога человека сюда не ступала, хотя порядок можно поддерживать и без дорого монумента. На который, кстати, с мира по нитке Божена собирала в соцсетях.

Рынска считает, что ее несправедливо травят в прессе. "Макет памятника давно готов, но грянул карантин, и макетчик уехал далеко за город, – оправдалась она. – Кладбища были закрыты до 29 мая. Сделать примерку макета, а также заказать опалубку мы не могли".

"Тем временем мне сделали операцию – не пластическую, довольно неприятную. После нее нельзя садиться за руль, поднимать тяжести. Рекомендован полный покой. Я реально до 30 июня сесть за руль не могу", – пояснила Божена.

Она заверила, что скоро дело сдвинется с мертвой точки. "Исполнителя по камню мы нашли. Скульптор Айдан Салахова (дочь Таира Салахова, живописец, скульптор, галерист. – Прим. ред.) на связи. Осталось сделать примерку на месте, начать литье опалубки и изготовление памятника, – божится Рынска. – До карантина это сделать было невозможно, изготовитель и Айдан тоже соблюдали изоляционный режим. Лицо Айдан сама будет контролировать, но тут тоже... Надо будет ловить, когда она прилетает из Италии. Деньги на памятник хранятся в банке – от греха подальше".

Напомним, что в начале 2019 года Игорь Малашенко был госпитализирован с неврологическими проблемами, возникшими на фоне клинической депрессии. А 25 февраля в Испании на 65-м году жизни, по данным Верховного суда Андалусии, Игорь покончил с собой. Он был обнаружен мертвым в саду собственного дома.