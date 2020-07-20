Черная полоса: Харламова настигла новая напасть после расставания с Асмус

Налоговая закрывает компанию Гарика Харламова. Помимо любимой женщины шоумен лишается и бизнеса.



Кажется, у Гарика Харламова в жизни наступила черная полоса. К громкому разводу с женой добавилась еще одна проблема.

"Креативное агентство Бульдог" занималось созданием рекламы. Помимо Гарика Харламова компанией владели основной автор Comedy Club Алексей Пойманов, креативный продюсер Алексей Ляпоров и еще один автор шоу Илья Романко.

Однако что-то в бизнесе Гарика Харламова пошло не так. Появилась информация о том, что налоговики не получали от компании денег.

Сотрудники ведомства наведались по адресу регистрации компании, но обнаружили, что фирма съехала. В результате им пришлось закрыть компанию Гарика Харламова.