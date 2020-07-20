Черная полоса: Харламова настигла новая напасть после расставания с Асмус

Кажется, у Гарика Харламова в жизни наступила черная полоса. К громкому разводу с женой добавилась еще одна проблема.
"Креативное агентство Бульдог" занималось созданием рекламы. Помимо Гарика Харламова компанией владели основной автор Comedy Club Алексей Пойманов, креативный продюсер Алексей Ляпоров и еще один автор шоу Илья Романко.
Однако что-то в бизнесе Гарика Харламова пошло не так. Появилась информация о том, что налоговики не получали от компании денег.
Сотрудники ведомства наведались по адресу регистрации компании, но обнаружили, что фирма съехала. В результате им пришлось закрыть компанию Гарика Харламова.
К слову, с Кристиной Асмус актер еще не развелся, но официально заявил, что свободен и открыт для новых знакомств. лишь высказался о своем намерении подать заявление о разводе с артисткой.
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