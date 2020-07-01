Стала известна причина развода Асмус и Харламова: пьянство и игромания Гарика

Гарик Харламов познакомился с Кристиной Асмус, когда находился на вершине своей популярности. Он старался продемонстрировать актрисе все свои лучшие качества, чтобы добиться ее расположения. Но на самом деле, как говорят многие, Гарик – очень сложный человек.
Устроитель гастролей Наталья Субботина считает, что не стоит судить о Харламове только по его экранному образу. Последние несколько лет юморист ведет себя порой неадекватно, выпивает. Кстати, в прошлом году Гарик подставил Наталью. В последний момент он отказался ехать на корпоративное мероприятие, за которое он уже получил стопроцентную предоплату.
Многие думали, что супруги разорвали отношения после того, как Кристина снялась в откровенной сцене в фильме "Текст" вместе с Иваном Янковским, или же Гарик начал интересоваться другой женщиной.
Музыкальный продюсер Олеся Сазыкина не считает, что в Харламов и Асмус расстались из-за измен. По ее мнению, Кристина разорвала отношения с Гариком, перестав терпеть его пьянство и страсть к онлайн-играм.
"Выпить не прочь. Травку любил. Он типичный такой представитель шоу-бизнеса", – сказала Сазыкина.
Режиссер фильма "Текст" Клим Шипенко уверяет, что Кристина Асмус и Иван Янковский не перенесли никаких чувств из фильма в реальную жизнь. Мнение о том, что его откровенная сцена расколола семью, он считает пустыми разговорами.
Напомним, недавно стало известно, что пока еще супруга Гарика Харламова Кристина Асмус вновь появится обнаженной на экранах. Актриса снялась в новом фильме "Китобой" Алексея Учителя. Она не сразу согласилась на "голую" сцену.
Популярные темы форума
Тратит все на алкоголь
Дочь не хочет рожать
Домовой
Лечитесь гомеопатией
вы не РАБЫ.
Молочница год не проходит
Появилась новость, что Заворотнюк возвращается на сцену. Значит она здорова? Слава врачам!
Напутствие для россиян
Чувство вины
За неделю набрала 10 килограмм