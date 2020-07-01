Стала известна причина развода Асмус и Харламова: пьянство и игромания Гарика

Кристина Асмус и Гарик Харламов сообщили о разводе 22 июня в своих инстаграм-аккаунтах. Любопытно, что супруги не стали называть причину расставания, но отметили – такое решение они приняли еще год назад. Знакомые актрисы и комика рассказали, как жили возлюбленные в последнее время.

Гарик Харламов познакомился с Кристиной Асмус, когда находился на вершине своей популярности. Он старался продемонстрировать актрисе все свои лучшие качества, чтобы добиться ее расположения. Но на самом деле, как говорят многие, Гарик – очень сложный человек.

Устроитель гастролей Наталья Субботина считает, что не стоит судить о Харламове только по его экранному образу. Последние несколько лет юморист ведет себя порой неадекватно, выпивает. Кстати, в прошлом году Гарик подставил Наталью. В последний момент он отказался ехать на корпоративное мероприятие, за которое он уже получил стопроцентную предоплату.

Многие думали, что супруги разорвали отношения после того, как Кристина снялась в откровенной сцене в фильме "Текст" вместе с Иваном Янковским, или же Гарик начал интересоваться другой женщиной.

Музыкальный продюсер Олеся Сазыкина не считает, что в Харламов и Асмус расстались из-за измен. По ее мнению, Кристина разорвала отношения с Гариком, перестав терпеть его пьянство и страсть к онлайн-играм.

"Выпить не прочь. Травку любил. Он типичный такой представитель шоу-бизнеса", – сказала Сазыкина.

Режиссер фильма "Текст" Клим Шипенко уверяет, что Кристина Асмус и Иван Янковский не перенесли никаких чувств из фильма в реальную жизнь. Мнение о том, что его откровенная сцена расколола семью, он считает пустыми разговорами.

Напомним, недавно стало известно, что пока еще супруга Гарика Харламова Кристина Асмус вновь появится обнаженной на экранах. Актриса снялась в новом фильме "Китобой" Алексея Учителя. Она не сразу согласилась на "голую" сцену.