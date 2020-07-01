"Кожа да кости": Асмус ужаснула внешним видом после заявления о разводе с Харламовым

Кристина Асмус вновь затронула тему похудения. Поклонники не понимают, почему актриса так зациклена на своем весе, ведь лишних килограммов у нее нет.

В начале прошлой недели Кристина Асмус заявила, что рассталась со своим возлюбленным Гариком Харламовым, и теперь намерена расторгнуть с ним брак. Эта новость стала потрясением для общественности, ведь многие их считали красивой парой. Что стало причиной развода, супруги не стали рассказывать.

Накануне Кристина вновь напомнила поклонникам, что совсем скоро она станет "разведенкой", поэтому необходимо приводить себя в форму. Актриса опубликовала фото с пробежки в своем инстаграм-аккаунте. На снимке Асмус демонстрирует худые ноги.

На них и обратили внимание пользователи Сети. Многие выразили недоумение и задались вопросом, зачем Кристине худеть. "Тут в столовку надо, а не побегать (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим.ред)", "Куда еще? Итак дохлая...", "Ваши бы формы, да мне!", "Кожа да кости! Ты хоть кушай побольше!", – написали фолловеры.

Напомним, недавно стало известно, что Кристина Асмус вновь появится голой в фильме. Актриса дала свое согласие на откровенную сцену в киноленте "Китобой". Режиссеру Алексею Учителю пришлось долго уговаривать супругу Гарика Харламова.