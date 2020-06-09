"Убивает себя": известная телеведущая высказалась о севшем пьяным за руль Ефремове

Журналистке неприятно видеть, как Михаил Ефремов "убивает себя". Вместо того чтобы слушать хвалебные отзывы театральных зрителей, он выступает героем криминальной хроники.
"В его послужном списке должны быть благодарные зрители, а не жертвы его ошибок. Нелепо и обидно", – написала Тина Канделаки в своем телеграм-канале. Она выразила надежду, что пострадавший останется жив.
Напомним, что ДТП с участием артиста случилось 8 июня на Смоленской площади в Москве. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым управлял Михаил Ефремов, пересек двойную сплошную, вылетел на встречную полосу и врезался в фургон Lada.
Водитель отечественного автомобиля получил серьезные травмы и был доставлен в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Утром 9 июня СМИ сообщили, что он скончался.
Михаил Ефремов не пострадал. Выяснилось, что в момент происшествия актер находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении знаменитости возбудили уголовное дело. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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