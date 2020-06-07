Марюс Вайсберг откровенно рассказал о разрыве с Бардо

Недавно в СМИ появились публикации о расставании режиссера Марюса Вайсберга с его возлюбленной актрисой Натальей Бардо. Причиной для таких заявлений стало то, что Бардо в своем инстаграм-аккаунте якобы заявила о завершении отношений между ней и Марюсом.
Так, сообщается, что на восхищенный комментарий о том, какая замечательная пара получилась из режиссера и артистки, Наталья сказала: "Да мы уже и не пара".
При этом по словам Марюса Вайсберга, в их отношения все отлично. Мужчина поспешил опровергнуть обеспокоившее поклонников заявление.
"Когда Наташа могла такое написать?" – удивляется знаменитость.
Режиссер высказал предположение, что слова его любимой были вырваны из контекста. Он пообещал прояснить с Натальей этот вопрос, передает издание "Телепрограмма".
Более того, по словам Вайсберга, сейчас в его отношениях с Бардо все лучше, чек когда-либо. Поэтому поклонники звездной пары могут выдохнуть и не беспокоиться о личной жизни своих любимцев.
Напомним, влюбленные уже давно вместе. Марюс Вайсберг и Наталья Бардо воспитывают общего сына Эрика.
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