Марюс Вайсберг откровенно рассказал о разрыве с Бардо

Информация о разладе в паре Марюса Вайсберга и Натальи Бардо не на шутку обеспокоила фанатов звезд. Слухи начали обрастать все новыми подробностями. Мужчина наконец не выдержал и решил высказаться.

Недавно в СМИ появились публикации о расставании режиссера Марюса Вайсберга с его возлюбленной актрисой Натальей Бардо. Причиной для таких заявлений стало то, что Бардо в своем инстаграм-аккаунте якобы заявила о завершении отношений между ней и Марюсом.

Так, сообщается, что на восхищенный комментарий о том, какая замечательная пара получилась из режиссера и артистки, Наталья сказала: "Да мы уже и не пара".

При этом по словам Марюса Вайсберга, в их отношения все отлично. Мужчина поспешил опровергнуть обеспокоившее поклонников заявление.

"Когда Наташа могла такое написать?" – удивляется знаменитость.

Режиссер высказал предположение, что слова его любимой были вырваны из контекста. Он пообещал прояснить с Натальей этот вопрос, передает издание "Телепрограмма".

Более того, по словам Вайсберга, сейчас в его отношениях с Бардо все лучше, чек когда-либо. Поэтому поклонники звездной пары могут выдохнуть и не беспокоиться о личной жизни своих любимцев.

Напомним, влюбленные уже давно вместе. Марюс Вайсберг и Наталья Бардо воспитывают общего сына Эрика.