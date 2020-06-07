"Частично потеряет чувствительность": подопечный Началовой сделал операцию на важном органе

Участник шоу "Один в один" Гкоргий Иващенко перенес хирургическое вмешательство. Молодой человек сделал риносептопластику.



Подопечный Юлии Началовой упорно работает над собой. В последнее время он заметно похудел. Сделать пластическую операцию незадолго до своей смерти ему посоветовала наставница, но осуществить задуманное Георгий Иващенко смог только сейчас.

Несмотря на сложную операцию, артист уже хорошо себя чувствует. Исполнитель рассказал, что ему выпрямили перегородку носа и изменили важный орган его внешне. Изначально он пришел к врачу с просьбой восстановить нормальное дыхание, которое было нарушено.

Осмотрев пациента, доктор отметила, что ситуация непростая. К счастью, хирургическое вмешательство прошло успешно. Поначалу Георгий Иващенко, помимо исправления носа, планировал сделать блефаропластику. Дело в том, что у него от природы нависают верхние веки.

Однако медик посоветовала певцу повременить с этой операцией. "Нельзя за один раз делать и нос, и веки, так как возможен сильный отек, что очень тяжело для организма", – пояснил он.

Близкие во всем поддерживают Георгия Иващенко и очень переживают за его здоровье. Сам артист подчеркнул, что не намерен увлекаться пластикой. Преображение звезды прокомментировала его хирург Ольга Шемонаева.

"Полное восстановление займет примерно год. В течение этого времени нос может отекать, будет твердым и частично потеряет чувствительность", – отметила врач.