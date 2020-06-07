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"Частично потеряет чувствительность": подопечный Началовой сделал операцию на важном органе

Георгий Иващенко. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Участник шоу "Один в один" Гкоргий Иващенко перенес хирургическое вмешательство. Молодой человек сделал риносептопластику.
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Подопечный Юлии Началовой упорно работает над собой. В последнее время он заметно похудел. Сделать пластическую операцию незадолго до своей смерти ему посоветовала наставница, но осуществить задуманное Георгий Иващенко смог только сейчас.

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Юлия Викторовна Началова певица

Несмотря на сложную операцию, артист уже хорошо себя чувствует. Исполнитель рассказал, что ему выпрямили перегородку носа и изменили важный орган его внешне. Изначально он пришел к врачу с просьбой восстановить нормальное дыхание, которое было нарушено.

Осмотрев пациента, доктор отметила, что ситуация непростая. К счастью, хирургическое вмешательство прошло успешно. Поначалу Георгий Иващенко, помимо исправления носа, планировал сделать блефаропластику. Дело в том, что у него от природы нависают верхние веки.

Однако медик посоветовала певцу повременить с этой операцией. "Нельзя за один раз делать и нос, и веки, так как возможен сильный отек, что очень тяжело для организма", – пояснил он.

Близкие во всем поддерживают Георгия Иващенко и очень переживают за его здоровье. Сам артист подчеркнул, что не намерен увлекаться пластикой. Преображение звезды прокомментировала его хирург Ольга Шемонаева.

"Полное восстановление займет примерно год. В течение этого времени нос может отекать, будет твердым и частично потеряет чувствительность", – отметила врач.

Автор: 7 июня 2020, 16:36 Источник: Starhit.ru ✓ Надежный источник
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Любимые мужчины Юлии Началовой

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