То-то жена удивится: Максиму Галкину сделали обрезание

Юморист Максим Галкин, как и многие люди, сейчас находится на самоизоляции в своем подмосковном замке. Концертов нет, многие съемки отменились. Но даже не это огорчало в последние месяцы пятого мужа Аллы Пугачевой, а невозможность привезти себя в порядок.

С 3 июня в Московской области возобновили работу салоны красоты и бани определенной площади и с отдельным входом. Из более чем пяти тысяч подмосковных парикмахерских уже 200 направили уведомления о начале своей работы. Соответствующие органы проверили их на соответствие стандартам безопасности и закипела работы – стрижки, окраски, укладки.

Максим Галкин едва дожил до утра, чтобы рвануть в кресло барбера. Некоторое время назад на своей странице в социальной сети "Инстаграм" он показал, какие шикарные кудри отрастил за время самоизоляции – почти как парик его жены Аллы Пугачевой. "Что-то я совсем оброс. Надо как-то подстричься. Ну чисто по-мальчуковому – бокс, полубокс. Что за патлы? Чтобы все было по-пацански. Стригусь, не стригусь, какое мнение?" – спрашивал артист у своих фанатов.

В таком облике многим было видеть его непривычно. Народ с подавляющим перевесом проголосовал за стрижку. И юморист решил сделать обрезание длинные волос.

Разумеется, со всеми мерами предосторожности – в салоне был только он и мастер. На руках – перчатки, на лице – маска, на ногах – бахилы. А парикмахер, помимо аналогичного антикоронавирусного набора, был еще с пластиковым защитным экраном на лице.

И не беда, что массовых мероприятий до осени не ожидается. Тут вспоминается герой Георгия Вицина в фильме "Не может быть!", который говорил: "Я, может, за месяц готовился к таинству! Я, может, за полгода сходил в парикмахерскую, в баню". Вот и 43-летний Максим готовится – и на экране блистать, и 71-летнюю жену удивлять.

Если же говорить серьезно, то поклонники Галкина в нетерпении ждут появления Максима в новом облике. И даже немного завидуют ему, ибо привести себя в порядок пока могут далеко не все.