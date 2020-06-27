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Пугачева благословила Волочкову на исполнение своего хита

Пугачева благословила Волочкову на исполнение своего хита

Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.floballookpress.com
Анастасия Волочкова готовит большую премьеру. Для этого ей было необходимо разрешение Аллы Пугачевой.
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В 1970-х годах песня "Мне нравится, чтобы вы больны не мной" на стихи Марины Цветаевой стала хитом. Впервые она прозвучала в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!". Барбара Брыльска, которая тогда еще плохо говорила по-русски, просто открывала рот под пение Аллы Пугачевой.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Через 40 лет в свой репертуар эту песню добавила балерина Анастасия Волочкова, которая решила стать и певицей. Премьера композиции в исполнении танцовщицы состоялась в 2018 году. Тогда же Анастасия представила клип.

В 2020 году Волочкова решила вернуться к этому творчеству. Балерина пообещала показать новую версию клипа на песню "Мне нравится..." вечером 27 июня. Прямая трансляция состоится на сайте Анастасии.

"Благословение на исполнение этого произведения мне дала первая исполнительница этой песни Алла Пугачева", – отметила танцовщица.

Напомним, в прошлом году Анастасия Волочкова появилась на юбилейном концерте Аллы Пугачевой. Балерина вышла на сцену в ярко-желтом костюме и продемонстрировала фирменный шпагат. Тогда Примадонна сказала танцовщице: "Браво!".

Автор: 27 июня 2020, 15:13 Источник: Instagram
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