Внук Пугачевой показал нежность к малышке-сестре

Парень с нежностью относится ко всем членам семьи, но особенно любит младшую сестру. В личном инстаграм-профиле юноша периодически публикует снимки с малышкой. Сейчас 22-летний внук Аллы Пугачевой редко бывает дома. Он учится за границей, и, возможно, поэтому так ценит минуты с родными.
На архивном фото парню на вид лет 15-16, а Клаве – не больше трех. Мальчик держит сестренку на руках и делает селфи. Ребята явно в восторге друг от друга: Дени широко улыбается, а малышка крепко держит брата за шею, прижавшись щечкой к его лицу.
Поклонники в восторгом приняли снимок внуков Аллы Пугачевой. "Как они любят друг друга девочка вообще прелесть (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.", "Какая сласть! Умиляет!! ", "Неразлучные брат и сестренка!", "И точно.... Лучики солнечные", " Сынок копия мама", "Красавец сыночек и лапочка дочка!" – написали в комментариях.
Также некоторые отметили, что Дени Байсаров невероятно похож на Максима Галкина. Но главное, в чем сходятся подписчики, – все внуки Примадонны невероятно красивые и талантливые.
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