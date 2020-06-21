"На себя не похожа!": изменившаяся Пугачева вызвала оторопь

На днях Алла Пугачева организовала в своем замке "подпольную" парикмахерскую. Артистка пригласила в гости стилистов, которые покрасили ей волосы и сделали новую прическу. Процесс преображения Алла Борисовна показала подписчикам своего инстаграм-аккаунта. Однако позже видеозапись она по каким-то причинам удалила.
Теперь же артистка поделилась снимком, на котором она запечатлена в новом образе. Правда, не одна. На фото также можно заметить Валентина Юдашкина, который, вероятно, приезжал навестить Пугачеву.
Некоторые поклонники по-доброму посмеялись над певицей и стилистом. "Кто их причесал? Стилист был один на всех?", – задался вопросом подписчик. Другой пользователь Сети выразил восхищение: "Как вы прекрасно выглядите. Как куколка!". Нашлись и те, кто заметил резкие изменения во внешности Аллы Борисовны: "Сама на себя не похожа!".
Действительно, Пугачева на снимке выглядит немного по-другому. У нее изменился разрез глаз, разгладились морщины. Могут быть лишь несколько предположений насчет этого. Либо Алла Борисовна обратилась к косметологу, либо воспользовалась программой для ретуши фотографий.
Популярные темы форума
Зачем парад победы?
Спасибо за безбедную жизнь!
Скоро нас оцифруют
Как вам Навальный?
Вы из какого города?
Ефремов - наркоман!!!
Жила с мужем и его проституткой
Никита Джигурда провёл расследование. Он утверждает, что на Ефремова было совершено покушение.
Хочу работать
Вот и открылась правда!