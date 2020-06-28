Билан, Крид, Барских: сколько знаменитости тратят на покупку будущих хитов

Популярный сонграйтер Анна Бастон раскрыла стоимость своих песен. Отечественные знаменитости в очередь выстраиваются, чтобы приобрести у красавицы-брюнетки новый хит.

Бастон очень гордится собственными работами. Особенно Анне полюбилась композиция "Сердцеедка", которую купил у нее Егор Крид. С особым трепетом автор относится к песне "Белые розы", которую она написала для Димы Билана.

"Мои песни стоят порядка трех-десяти тысяч евро", - признается Бастон. На ценообразование, как оказалось, влияет личное отношение Анны к треку и его возможный потенциал.

Пандемия коронавируса на заработки сонграйтера не повлияла. Свои работы автор оценивает также высоко. Не так давно на гонорары от хитов Анна купила дорогую иномарку.

По словам красавицы-брюнетки, иногда знаменитостям приходится сражаться за вышедшие из-под ее пера строки. Как-то раз Бастон написала замечательную песню, которую решила оставить себе. Случайно новая композиция оказалась в руках агента. Сразу несколько певцов выразили желание приобрести будущий хит. "Тогда решила заломить цену, чтобы всех "отвадить", – признался сонграйтер. В итоге с композицией Анне пришлось расстаться, правда, за рекордную в ее карьере сумму.

Отметим, что первым звездным клиентом Анны Бастон была Юлина Караулова. Артистка купила у автора песню "Просто так, просто так хочется". Композиция принесла артистке престижную премию "Золотой граммофон". Постоянным заказчиком сонграйтера является Макс Барских. Вокалист купил у Бастон несколько песен.