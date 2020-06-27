Обозвавший гусыней Аллегрову Соседов обеспокоен исчезновением певицы: "Где она? Что с ней?"

На днях снимок Ирины Аллегровой из 90-х произвел настоящий фурор. На нем артистка запечатлена без макияжа, парика, в простом дешевом платье. Не все оценили внешний вид певицы. Некоторые посчитали, что она могла выглядеть лучше, ведь уже тогда прилично зарабатывала.

А вот Сергей Соседов оценил естественность Ирины Аллегровой. Он признался, что уже видел в таком образе артистку. Взглянув на снимок, музыкальный критик назвал певицу "девушкой с улицы, совсем бытовой". Сейчас же Аллегрова, по мнению Соседова – гусыня.

Сергей отметил, что у него никогда не было дружеских отношений с артисткой. Ирине не нравилось, как критик о ней отзывается. Он считает, что певица не должна вести себя грубо и вульгарно на сцене. Аллегрова отвечала Соседову: "Я просто не ваша певица".

Однако критик не понимает, почему в последнее время артистка не выступает. Раньше Ирина принимала участие почти в каждом концерте, сейчас же она будто пропала. Например, артистка не появилась на сцене на Красной площади в День России.

"Где она? Что с ней? Аллегрова пропала! Почему? Я ее не вижу и не слышу! Недавно был концерт по телевидению: все артисты выступали, а Иры не было", – беспокоится Соседов.

Сергей Соседов также отметил, что сейчас восхищается молодыми артистами. Ему по душе выступления Димы Билана. Также критик в восторге от таланта Полины Гагариной. "Она показала себя настоящим мастером! Я был поражен ею в хорошем смысле этого слова ", – сказал он.