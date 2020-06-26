"Подходят друг другу": не успевшую развестись Муцениеце сняли с известным певцом

Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись лишь полторы недели назад, однако им уже успели приписать новые романы. Накануне прошел слух, что актер встречается с Мирославой Карпович, снимавшейся в "Папиных дочках".

В пятницу появились данные об отношениях звезды "Закрытой школы" с популярным певцом. В избранники актрисы записали Егора Крида. В четверг артист отпраздновал свой 26-й день рождения, и многие коллеги по цеху записали для него обращения.

Каково же было удивление, когда среди поздравлений оказался ролик Агаты Муцениеце с дочкой Мией. Поклонники актрисы тут же "свели" артистов. "Будет чудесная пара", "Подходят друг другу", – уверены подписчики.

Однако, скорее всего, видео в честь дня рождения – знак уважения и благодарности. Как оказалось, Егор Крид выполнил ради Агаты Муцениеце одну просьбу: позвонил ее дочери, когда та отмечала четырехлетие. Оказывается, Мия без ума от рэпера и мечтает с ним познакомиться.

Актриса задействовала все свои связи, добыла номер телефона артиста и попросила его позвонить в день рождения ребенка. Парень с радостью согласился – он вообще любит общаться с детьми.

Как отметила Агата Муцениеце, когда малышка поднесла к уху трубку и услышала голос Егора Крида, то замерла от радости. По словам звезды, это был лучший момент торжества.