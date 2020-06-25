В лесу увидишь – грибы отдашь: Аллегрова без парика напугала народ

Ирина Аллегрова всегда считалась одной из самых ярких певиц на отечественной эстраде. Безупречный яркий макияж, роскошный белый парик – можно подумать, она выглядит так всегда. Но, оказывается, что по ту сторону рампы звезда выглядит вполне заурядно и даже буднично.

В Сети появился уникальный снимок на котором трудно узнать 68-летнюю "шальную императрицу". Этот кадр был сделан на Бали в середине 90-х. Редкие короткие черные волосы, странный "бабушкин" сарафан, отсутствие пластических операций – узнать любимую артистку почти невозможно!

На райском индонезийском острове в ту пору Ирина Аллегрова отдыхала со своим 4-м мужем Игорем Капустой. В отношениях они состояли с 1993 по 2001 год. "До этого они предпочитали отдыхать вдвоем, а в тот год отправились с компанией (портнихи певицы и ее мужа – Прим. ред.), – вспоминает сестра уже покойного Игоря. – Прекрасно провели время. Ирина сама в интервью рассказывала, что до встречи с Игорем не умела отдыхать. А Игорь ее к этому приучил. На свадьбу им подарили "Мерседес". До того, как его угнали, они на нем уехали в Италию. Бывало, переезжали в Болгарию, а уже оттуда на машине – в Европу".

Для поклонников вид Аллегровой вне сцены стал шоком. Оказалась, что она внешне вполне заурядная, и далеко не императрица в жизни.... "В лесу увидишь – грибы отдашь", "Не показывайте на ночь такое", "Без косметики – бабка бабкой", – юродствуют люди в комментариях.