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Лолита выгоняет бывшего мужа из квартиры через суд

Лолита выгоняет бывшего мужа из квартиры через суд

Лолита. Фото: New Year concert in Moscow Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лолита подала иск в Басманный суд. На этот раз певица просит инстанцию выселить из ее квартиры экс-супруга Дмитрия Иванова.
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Лолита Милявская и Дмитрий Иванов развелись несколько месяцев назад, а расстались они еще в прошлом году. Мужчина нашел себе новую избранницу, но выписываться из квартиры экс-возлюбленной он не стал.

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 Лолита Марковна Милявская (Горелик)

Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

Певица заявила, что ее бывший муж не живет с ней больше года, но его продолжают учитывать при начислении коммунальных услуг. Иванов обещал сняться с регистрационного учета. Поскольку Дмитрий так этого и не сделал, знаменитость решила выселить его через суд.

Адвокат Милявской Сергей Жорин объяснил, что эта процедура формальная. Вероятно, выселение мужчины пройдет быстро. Также юрист отметил, что артистка не стала требовать с Дмитрия потраченные на коммунальные услуги деньги.

Стоит отметить, что недавно Милявская пожаловалась на высокие тарифы коммунальных услуг. По мнению певицы, таким образом власти пытаются ограбить жителей страны. Артиста принципиально не стала оплачивать услуги по новым тарифам и рассчитала стоимость ЖКХ по старым.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Напомним, Лолита Милявская сменила имидж. Она остригла волосы, сделала каре. Поклонники сравнили певицу с Ольгой Бузовой. Некоторые раскритиковали артистку за подражание поющей телеведущей.

Автор: 25 июня 2020, 18:47 Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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Лолита расплакалась перед Михалковым

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Альфонс привык жить за чужой счёт, но, видать, новая пассия не спешит брать его на содержание.
Вот он и повис на шее Милявской, как присосок.
1

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