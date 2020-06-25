Лолита выгоняет бывшего мужа из квартиры через суд

Лолита Милявская и Дмитрий Иванов развелись несколько месяцев назад, а расстались они еще в прошлом году. Мужчина нашел себе новую избранницу, но выписываться из квартиры экс-возлюбленной он не стал.
Певица заявила, что ее бывший муж не живет с ней больше года, но его продолжают учитывать при начислении коммунальных услуг. Иванов обещал сняться с регистрационного учета. Поскольку Дмитрий так этого и не сделал, знаменитость решила выселить его через суд.
Адвокат Милявской Сергей Жорин объяснил, что эта процедура формальная. Вероятно, выселение мужчины пройдет быстро. Также юрист отметил, что артистка не стала требовать с Дмитрия потраченные на коммунальные услуги деньги.
Стоит отметить, что недавно Милявская пожаловалась на высокие тарифы коммунальных услуг. По мнению певицы, таким образом власти пытаются ограбить жителей страны. Артиста принципиально не стала оплачивать услуги по новым тарифам и рассчитала стоимость ЖКХ по старым.
Напомним, Лолита Милявская сменила имидж. Она остригла волосы, сделала каре. Поклонники сравнили певицу с Ольгой Бузовой. Некоторые раскритиковали артистку за подражание поющей телеведущей.
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