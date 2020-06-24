Лолита Милявская больше не способна оплатить счета по ЖКХ

Лолита Милявская не довольна новыми расценками ЖКХ. По словам певицы, таким способом государство пытается в очередной раз ограбить людей. Милявская не стала поддаваться на провокации коммунальщиков и решила оплатить несколько киловатт по старому тарифу.

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