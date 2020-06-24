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Шоу-бизнес

"Я скрытый псих": Лера Кудрявцева находится в состоянии стресса

Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лера Кудрявцева постоянно переживает за свою дочь. Телеведущая не может расслабиться ни на минуту.
прочитано 388 раз

В марте Лера Кудрявцева ездила в Дубай, чтобы отдохнуть и набраться сил. После того, как телеведущая вернулась из Эмиратов, она не ушла на двухнедельный карантин, а сразу приступила к работе. Последние несколько месяцев актриса практически не отдыхала, поэтому вновь решила отправиться на курорт.

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Правда, теперь Кудрявцева отдыхает на российском побережье, поскольку авиасообщения между странами до сих пор ограничены. Сейчас телеведущая находится в санатории Адлера. Знаменитость активно делится с поклонниками фото и видео с отдыха, показывает, какие процедуры делает.

Так, телеведущая прошла полную диагностику организма с помощью современного аппарата. Программа показала, что у Кудрявцевой высокий уровень стресса. Позже Лера объяснила, что постоянно переживает за свою дочь.

"Сегодня лежала в йодобромной ванне под релаксирующую музыку, а в голове "Что там Маша? Где? На солнце не спеклась? Сколько минут еще лежать?". И так всегда. Короче, продолжаю курс лечения. Я скрытый псих, если что", – написала знаменитость в своем инстаграм-аккаунте.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Напомним, недавно Лера Кудрявцева очаровала поклонников и коллег из шоу-бизнеса видеороликом, на котором запечатлена ее дочь. Двухлетняя девочка уже проявляет самостоятельность.

Автор: 24 июня 2020, 13:05 Источник: Instagram
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Лера Кудрявцева

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

мия
Ответить
Кудрявцева-больше рассказывает о себе, об отдыхе-чем о дочери, о семье! Слава других, ей покоя не дает!! Провинциальная особа! Да и вопросы у нее дурацкие, порой! Девочка-припевочка! Скромности не хватает ! Пустая, да и по-русски плохо разговаривает! Больше работать надо над собой! Читать, учиться! И зачем, такие безграмотеые работают на ТВ?
1

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