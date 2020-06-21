Дочь Кудрявцевой переплюнула Волочкову

Лера Кудрявцева несколько месяцев исправно соблюдала режим самоизоляции и старалась не контактировать с людьми. Телеведущая покидала загородный участок только для съемок "Звезды сошлись" и "Секрет на миллион". Девушка объяснила, что для нее работа оказалась одним из самых безопасных мест.

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