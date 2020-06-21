Дочь Кудрявцевой переплюнула Волочкову

После того, как карантин был снят, Лера Кудрявцева сразу же отправилась в путешествие со своей маленькой дочкой Машей. Телезвезда решила поскорее улететь из столицы, пока авиасообщение налажено.
О незапланированном путешествии Кудрявцевой стало известно из Инстаграма звезды. Телеведущая запечатлела себя в салоне самолета. Лера наконец-то смогла надеть праздничный спортивный костюм и сделала свою привычную укладку. На руках Кудрявцева держала свою полугодовалую дочь во время полета.
Стоит отметить, что кроха спокойно сидела на коленках телеведущей и следила за полетом. В какой-то момент Лера Кудрявцева успела заснять, как ее полуторагодовалая дочь продемонстрировала эффективную растяжку, расставив ноги в поперечном шпагате.
Подписчики звезды отметили, что Маруся растет очень талантливой девочкой и совсем скоро сможет заменить приму Большого театра Анастасию Волочкову.
"Какая умница, будущая балерина! Уже знакомы с Волочковой?", – поинтересовались пользователи Инстаграма.
Напомним, что дочь Кудрявцевой уже не в первый раз удивляет поклонников телеведущей своей сообразительностью. На днях девочка растрогала пользователей социальной сети тем, как деловито поливала цветы. Маша вызвала восторг у фанатов, взяв в руки пульверизатор: она ходила по саду и опрыскивала им садовые цветы.
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