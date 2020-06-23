"В этой паре все было непросто": стали известны детали расставания Асмус и Харламова

Известие о разводе актрисы Кристины Асмус и резидента Comedy Club Гарика Харламова шокировало поклонников. Многие россияне не могут поверить в происходящее. Однако астролог Василиса Володина уверена: в их расставании нет ничего неожиданного.

прочитано 1009 раз