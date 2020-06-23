"В этой паре все было непросто": стали известны детали расставания Асмус и Харламова

О разводе стало известно 22 июня. На своей странице в соцсети "Инстаграм" Гарик Харламов рассказал, что будет поддерживать дружеские отношения с актрисой. "Наш путь с Кристиной Асмус не заканчивается, а переходит в другую стадию", – написал шоумен.
Подобный пост появился и в официальном аккаунте его супруги. Артистка опровергла слухи о том, что к разрыву отношений могла привести ее роль в фильме "Текст". По словам Кристины Асмус, решение о разводе не было спонтанным, они пришли к нему еще год назад.
Новость о расставании знаменитостей прокомментировала астролог Василиса Володина, получившая известность благодаря участию в шоу "Давай поженимся". Телеведущая заявила, что в этой паре все было непросто. У супругов разные системы ценностей, представления о чувствах и семье.
Кроме того, у Гарика Харламова сложный комплекс ожиданий от избранницы. Идеальная женщина должна соответствовать ему и поддерживать в убеждении собственного величия. При этом она должна быть тихой, покладистой и нежной. "Задачи подруги жизни диссонируют с приятным ему типом поведения", – отметила Володина.
Популярные темы форума
Спасибо за безбедную жизнь!
Скоро нас оцифруют
Как вам Навальный?
Вы из какого города?
Поправки
Никита Джигурда провёл расследование. Он утверждает, что на Ефремова было совершено покушение.
Пригожин и Валерия покупают дом за $55 миллионов баксов. Недавно плакали, что кушать нечего. Это как так?
Хочу работать
Это уже не та Россия
Нулевой ответил за базар