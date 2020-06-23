Пригожин намекнул на скелеты в шкафу у разводящихся Асмус и Харламова

Супруги были вместе восемь лет, и для многих поклонников информация о том, что в семье не все гладко, стала шоком. Кристина Асмус и Гарик Харламов воспитывают дочь Настю, девочка в этом году пойдет в первый класс.

Как только пара заявила о разводе, появились миллионы предположений на тему того, что же стало причиной конца отношений. Некоторые считают, что супруги больше не вместе, так как Кристина Асмус слишком много работала, и у нее не осталось времени на близких.

Другие уверены, что это просто бумеранг, ведь в свое время актриса увела Гарика Харламова из семьи. В 2013 году юморист со скандалом развелся с первой женой, которая открыто назвала журналистам виновницу расставания с мужем.

Иосиф Пригожин, комментируя новость об окончании отношений звездной четы, осторожно отметил, что ему сложно рассуждать о таком, ведь чужая душа – потемки. Супруг Валерии считает, что причиной стал явно не карантин, тем более Харламов и Асмус ранее заявили, что приняли решение о разводе еще год назад.

Продюсер добавил, что у каждого есть скелеты в шкафу – такова жизнь. Он признался, что его первый брак был неудачным, но это ничего не значит – все меняется, и это нормально.

Стоит отметить, что режим самоизоляции повлиял и на отношения Иосифа Пригожина с Валерией. Певица неоднократно признавалась, что ей нелегко дался карантин, так как они с супругом были заперты в квартире, из-за чего возникали конфликты.