"Драма для всех": Ренату Литвинову отравили

Ренату Литвинову с Михаилом Ефремовым связывает многое. Во-первых, "богиня" российского кино – крестная мать дочери актера. Во-вторых, они вместе снимались в фильмах. Вспоминается, в частности, картина Анны Меликян 2015 года "Про любовь". Однако и дружбу никто не отменял.

Михаила Ефремова клюют и пинают со всех сторон. Его называют "проклятым алкашом", "несчастным наркоманом", "подлым убийцей". Его оскорбляют, в него плюют, его ненавидят. Возможно, справедливо.

Рената Литвинова всю эту истерию спроецировала на себя. "Вас когда-нибудь травили? – задала она риторический вопрос. – Меня – да, и много раз. Я знаю, что это такое, с самого детства, когда именно травят и добивают упавшего".

Актриса часто рассказывала, что в школе ее обзывали "Останкинской башней" – все мальчики были ей почти по пояс. "Я страдала, участь в школе, посему я не общаюсь со своими одноклассниками, – говорила Рената. – Моя классная руководительница все время оставляла меня после уроков и учила мыть полы, правильно выжимать тряпку. Но до сих пор – видимо, назло – я делаю это по-своему".

Говоря о коллеге, Литвинова резонно заметила: "Это драма для всех сторон – с Михаилом Ефремовым тоже случилось горе". Она призвала к милосердию всех, кто пытается добить и так покалеченного судьбой артиста.

Напомним, что вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и врезался в отечественный автомобиль. Экспертиза установила, что известный артист был пьян. Кроме того, в его крови обнаружили следы наркотиков.

Водитель ВАЗа, 57-летний Сергей Захаров через несколько часов скончался в больнице. У него остались жена, двое детей и 86-летняя мать.