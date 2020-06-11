Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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"Конченный человек": Охлобыстин высказался о смертельном ДТП с Ефремовым

Иван Охлобыстин и Михаил Ефремов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Актер прокомментировал трагедию, виновником которой стал Михаил Ефремов. Иван Охлобыстин назвал друга и крестного своего первого ребенка гением и негодяем.

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Артист посвятил товарищу несколько постов на своей странице в соцсети "ВКонтакте". По его словам, коллега – заблудшая овца, а точнее пьяный баран, несущийся напролом. Парадокс же заключается в том, что именно таким Михаила Ефремова и любили в последнее время, отметил он.

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Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

 Иван Иванович Охлобыстин

Иван Иванович Охлобыстин актер

Исполнителями преступления Иван Охлобыстин считает тех, кто спаивал актера. По его мнению, Ефремов заигрался настолько, что утратил здравый смысл, здоровье, свободу и шагнул одной ногой в ад. Он назвал коллегу гением и негодяем.

"Что по факту. Погиб человек, нет, погибли два человека – Сергей и Михаил. Невинная жертва и конченный человек", – заявил Охлобыстин. Актер призвал всех не поддаваться ненависти и жажде сенсаций, а пересмотреть отношение к нормам общественной морали и научиться состраданию.

"Пусть его осудит суд, мы уже на этом этапе не нужны. Это такой злой урок всем, кто ходит по краю!" – отметил Иван. По словам актера, он и сам скотина, потому что в первую очередь не выразил соболезнования семье погибшего.

Ефремов сошел с ума и совершил смертный грех, уверен артист. Охлобыстин видит свою задачу в том, чтобы уберечь друга от самоубийства.

Напомним, что вечером 8 июня актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль автомобиля Jeep Grand Cherokee, вылетел на встречную полосу и протаранил фургон LADA.

За рулем грузовика находился 57-летний Сергей Захаров. От полученных травм он скончался в больнице.

Автор: 11 июня 2020, 11:01 Источник: ВКонтакте ✓ Надежный источник
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