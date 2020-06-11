В любимом баре устроившего пьяное ДТП Ефремова "замели" следы

В столичное заведение, где до смертельной аварии мог отдыхать Михаил Ефремов, нагрянули сотрудники полиции. Они хотели проверить видеозаписи, сделанные в тот злополучный вечер.



Из-за ситуации с распространением коронавируса паб должен был быть закрыт, однако, по имеющимся в Сети данным, артист посещал его и во время карантина. 10 июня в заведении проводились следственные действия.

Оказалось, что из бара пропали записи с камер видеонаблюдения. Возможно, таким образом сотрудники заведения замели следы. Руководство не сделало копии, а посмотреть сервер сотрудники полиции не могут.

Камеры на улицах зафиксировали, что в день ДТП Ефремов дважды оставлял свой автомобиль около бара. Актер был в заведении 5 и 6 мая.

Напомним, что авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня на Садовом кольце в Москве. Актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную и столкнулся с автомобилем LADA, водитель которого скончался на следующий день.

Как писали "Дни.ру", Михаил Ефремов был пьян. В отношении артиста возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. Михаилу Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы.