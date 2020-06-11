Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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"Влиятельные друзья и много денег": Березин об убитом алкашом Ефремовым работяге

Михаил Ефремов. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
Диктор Владимир Березин знаком с актером Михаилом Ефремовым, хотя и не является большим поклонником его творчества. Он не смог не отреагировать на смертельную аварию, которую знаменитый алкаш устроил в центре Москвы.
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Михаил Ефремов считал себя борцом за справедливость и был хулителем власти. Теперь эта власть справедливо должна судить его за убийство.

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Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

"Полагаю, любое мнение здесь может быть убедительным, честным, верным и главным, – считает диктор. – А если ты не дай бог оказался на месте матери, отца, жены, детей убитого, умышленно убитого человека? А если погибший – трудяга, если он единственный кормилец в семье, где старая мама, малые дети, больная жена? А если у убийцы громкое имя, статус борца за справедливость, влиятельные друзья и *** денег ("много". – Прим. ред.)? Что тогда скажешь, что будешь чувствовать?"

Напомним, что вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и врезался в отечественный автомобиль. Экспертиза установила, что известный артист был пьян. Кроме того, в его крови обнаружили следы наркотиков.

Водитель ВАЗа, 57-летний Сергей Захаров через несколько часов скончался в больнице. У него остались жена, двое детей и 86-летняя мать.

Автор: 11 июня 2020, 09:42
ФОТОРЕПОРТАЖ

Скандалисту Ефремову – 55

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Петуния
Ответить
Автор, Вы хоть проверяете то, что сочиняете? Следуя Вашему заголовк, Березин говорит, что у работяги влиятельные друзья и много денег. А это что за предложение: " А если ты – не дай бог! – оказался на матери,.."? Где только обучают таких "журналистов"?
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