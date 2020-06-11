"Влиятельные друзья и много денег": Березин об убитом алкашом Ефремовым работяге

Михаил Ефремов считал себя борцом за справедливость и был хулителем власти. Теперь эта власть справедливо должна судить его за убийство.
"Полагаю, любое мнение здесь может быть убедительным, честным, верным и главным, – считает диктор. – А если ты не дай бог оказался на месте матери, отца, жены, детей убитого, умышленно убитого человека? А если погибший – трудяга, если он единственный кормилец в семье, где старая мама, малые дети, больная жена? А если у убийцы громкое имя, статус борца за справедливость, влиятельные друзья и *** денег ("много". – Прим. ред.)? Что тогда скажешь, что будешь чувствовать?"
Напомним, что вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и врезался в отечественный автомобиль. Экспертиза установила, что известный артист был пьян. Кроме того, в его крови обнаружили следы наркотиков.
Водитель ВАЗа, 57-летний Сергей Захаров через несколько часов скончался в больнице. У него остались жена, двое детей и 86-летняя мать.
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