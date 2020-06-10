"Мишка был не один": Панкратов-Черный нашел виновных в ДТП с Ефремовым

Два дня страна обсуждает трагедию, которая произошла в центре Москвы. Михаил Ефремов в нетрезвом состоянии сел за руль. В результате актер выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль отечественной марки, водитель которого скончался от полученных травм через несколько часов.
Сейчас Ефремову грозит реальный срок. Речь идет о 12 лет лишения свободы. На данный момент заслуженный артист находится дома под домашним арестом, пока идет следствие. Свою вину Михаил Олегович признал.
Интересно, что его коллега, актер Александр Панкратов-Черный, частично перекладывает вину на друзей Ефремова, которые в тот вечер выпивали с ним. Артист считает, что "собутыльники" могли бы остановить Михаила Олеговича садиться за руль в таком состоянии.
"Это наплевательское отношение к дружбе. Ведь точно Мишка был не один. Друзья, называется", – сказал Панкратов-Черный.
Александр Васильевич относится к Михаилу Олеговичу с большим уважением. Актер назвал случившееся трагедией для Ефремова. Панкратов-Черный понимает, что творческий путь его коллеги на этом может быть закончен.
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