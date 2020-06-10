"Мишка был не один": Панкратов-Черный нашел виновных в ДТП с Ефремовым

Многие знаменитости встали на защиту Михаила Ефремова, несмотря на то, что по его вине умер человек. Например, Панкратов-Черный считает, что ДТП и вовсе могло бы не произойти, если друзья Михаила Ефремовича поступили бы иначе.

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