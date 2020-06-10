Разин – о покушении на Шатунова: Погиб от рук убийцы

В результате нападения погиб клавишник Михаил Сухомлинов. Как отметил артист, неизвестный мужчина стрелял в Юрия Шатунова, но промахнулся. Трагедия произошла осенью 1993 года, после чего продюсер принял решение распустить коллектив.
"Миша погиб от рук убийцы – фаната группы "Ласковый май", – пишет Андрей Разин. Он добавил, что был очень дружен с музыкантом. Как отметил артист, парень навсегда останется в его сердце. "Он никогда не предавал меня", – говорит знаменитость.
Также продюсер заявил, что в собственном отеле в Сочи решил обустроить стенд, посвященный Сухомлинову. На выставке можно будет узнать биографию музыканта, увидеть памятные вещи. Также в мини-музее Андрей Разин рассказывает историю своего рода.
Напомним, несколько месяцев назад продюсер набросился с обвинениями на бывшего подопечного. Звезда заявила Юре Шатунову, что певцу пора бы уже решить вопрос с авторским правом, иначе ему грозят огромные штрафы. Артист во время гастролей часто исполняет хиты "Ласкового мая", однако, уверен Разин, бывший солит не имеет на это права.
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