Разин – о покушении на Шатунова: Погиб от рук убийцы

Андрей Разин в своем инстаграм-аккаунте вспомнил одну из причин, по которой распалась группа "Ласковый май". В начале 90-х на музыкантов совершили покушение.

В результате нападения погиб клавишник Михаил Сухомлинов. Как отметил артист, неизвестный мужчина стрелял в Юрия Шатунова, но промахнулся. Трагедия произошла осенью 1993 года, после чего продюсер принял решение распустить коллектив.

"Миша погиб от рук убийцы – фаната группы "Ласковый май", – пишет Андрей Разин. Он добавил, что был очень дружен с музыкантом. Как отметил артист, парень навсегда останется в его сердце. "Он никогда не предавал меня", – говорит знаменитость.

Также продюсер заявил, что в собственном отеле в Сочи решил обустроить стенд, посвященный Сухомлинову. На выставке можно будет узнать биографию музыканта, увидеть памятные вещи. Также в мини-музее Андрей Разин рассказывает историю своего рода.

Напомним, несколько месяцев назад продюсер набросился с обвинениями на бывшего подопечного. Звезда заявила Юре Шатунову, что певцу пора бы уже решить вопрос с авторским правом, иначе ему грозят огромные штрафы. Артист во время гастролей часто исполняет хиты "Ласкового мая", однако, уверен Разин, бывший солит не имеет на это права.