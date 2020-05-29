"Брешет она!": Разин обвинил Пугачеву в обмане из-за Моисеева

Андрей Разин убежден, что только благодаря ему Борис Моисеев стал певцом. Продюсер считает, что Алла Пугачева тут ни при чем.

Андрей Разин вспомнил, что впервые увидел Бориса Моисеева в варьете "Юрас Перле" в Латвии. Ему запомнился танец, с которым выступил будущий певец. Затем Андрей Разин пригласил Бориса Моисеева и его коллектив "Экспрессия" сняться в передаче "Утренняя почта". Уже там их разглядела Алла Пугачева.

Отметим, что по официальной версии, в Латвии Бориса Моисеева приметила именно Примадонна. Однако продюсер группы "Ласковый май" считает, что это неправда. "Брешет она!" – категорично заявил Андрей Разин. "Так вот Боря Моисеев после того, как отснялся у меня в "Утренней почте", уехал назад в Ригу. А Пугачева, увидев балет Моисеева, сразу задалась вопросом: как их себе "прихапать"? И в 87-м году она пригласила Борю к себе", – рассказал Разин.

И все же он признал, что кое в чем Алла Пугачева права: именно от нее Борис Моисеев получил официальную работу с записью в трудовой книжке. Он должен создать балет, в котором Кристина Орбакайте танцевала бы свои сольные партии.

Андрей Разин заявил, что именно он надоумил Бориса Моисеева начать петь. Якобы это случилось, когда распалось его трио "Экспрессия". Будто бы Моисеев пожаловался Разину, что вторых таких танцовщиц не найдет, и тогда тот предложил ему начать певческую карьеру.

Когда же Борис начал протестовать, утверждая, что у него нет ни голоса, ни слуха, Андрей поставил ему в пример себя. Боря, ну я же пою! – отвечаю. – Я ни одной ноты не знаю, у меня нет музыкального образования, но я же пою, чего ты боишься?" Так и уговорил его спеть", – рассказал Андрей Разин.

Отметим, что в последнее время Борис Моисеев не выступает, не дает интервью и не выходит в свет. Всему виной два инсульта, которые сразили его. Первый случился в 2010 году, однако тогда артисту удалось реабилитироваться. Но спустя несколько лет второй инсульт разбил певца. Говорят, Бориса Моисеева даже частично парализовало.