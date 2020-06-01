Интимные ласки Костенко и Тарасова попали на камеру

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов продемонстрировали свою безграничную любовь. Футболист преодолел сотни километров ради встречи с избранницей.

В середине мая Дмитрий Тарасов уехал в Казань на тренировки футбольного клуба "Рубин", за который он будет играть в новом сезоне. Спортсмену пришлось оставить Анастасию Костенко и двух дочерей дома. Сначала модель переживала, что не справится с домашними делами одна, но позже призналась – у нее все получается.

Через несколько недель Тарасов сбежал с тренировок. На сутки он съездил в Москву, чтобы провести время с возлюбленной и наследницами. Футболист отметил, что для него семья – это источник энергии и мотивации. "Зарядился и настроился на предстоящую работу", – сказал Дмитрий.

Перед тем, как уехать, спортсмен поцеловал Анастасию. Этот момент запечатлела камера. Позже снимком поделились и Тарасов, и Костенко в своих инстаграм-аккаунтах. Модель написала, что снова ждет встречи с нетерпением. "Мы тебя любим и верим", – написала избранница футболиста.

Напомним, Тарасов пообещал перевести семью в Казань, чтобы всегда быть рядом с любимыми. Анастасия, по всей видимости, не против такой инициативы супруга.