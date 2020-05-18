"Наконец-то": Тарасов бросил Костенко с двумя детьми

Поскольку в стране началась послабление карантина, тренировки футбольных клубов продолжились. Дмитрий Тарасов собрал свои вещи и уехал в Казань. В будущем спортсмен будет играть за "Рубин".
Футболисту пришлось на время оставить свою семью – жену Анастасию Костенко и двоих маленьких дочерей. Дмитрий с нетерпением ждал, когда сможет приступить к тренировкам, ведь он не играл достаточно долго. В феврале, находясь на спортивных сборах в Турции, Тарасов получил серьезную травму.
Футболист уже скучает по супруге и детям, переживает за них. В своем инстаграм-аккаунте он опубликовал семейное фото, под которым написал трогательные слова:
"Любимая жена и мои доченьки, я вас очень люблю".
Тарасов пообещал родным забрать их к себе, когда освоится в Казани и наладится обстановка в стране.
На публикацию ответила Костенко. Она призналась, что не может сдержать слез. Она также выразила свои чувства к супругу и пообещала объяснить маленькой дочери, куда уехал папа.
Напомним, недавно Дмитрий Тарасов впервые рассказал о своем разводе с Ольгой Бузовой. Футболист объяснил, что расстался с телеведущей из-за ее нежелания рожать детей.
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